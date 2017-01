Gael García, fiel a sus ideales Excélsior

El mexicano interpretará al policía Oscar, en el próximo estreno Neruda.



García en No, película chilena de 2012.



De la película Diarios de motociclista.



Neruda, tal como se había transformado en el argentino Che Guevara de Diarios de motocicleta. La fama internacional es indis­cutible, pero a puertas cerra­das es el mismo de siempre: Gael García Bernal. ¿Crees que el cine afecta la forma de pensar? No sé. Es parte de nuestros sentidos. Somos parte de una cultura visual. Todos, en este mundo, vivimos en una cul­tura visual donde una ima­gen puede cambiar tus idea­les. Al menos yo soy una per­sona muy idealista. ¿Cuál de tus cintas es la que más te enorgullece de haberla visto con tus hijos? Diarios de motocicleta. Yo re­comendaría verla con todos los niños del mundo. Es una producción maravillosa pa­ra ellos, de verdad. Mis hi­jos quedaron impresionados. “¡Guau, papá! Es increíble to­do lo que haces”, me dijeron. Si pudiéramos imaginarte con el Oscar entre tus manos y la posibilidad de concretar el proyecto que quieras, cuando quieras y con quien quieras, ¿qué estilo de película te gustaría protagonizar? Es algo muy difícil de decir… pero, pensándolo bien, creo que nunca me puse a pen­sar sobre el mejor proyecto que me gustaría hacer. No sé si el Oscar tenga algo que ver, porque no creo que suce­da por ganar un premio. Pe­ro si pudiera, me embarcaría en un largo proyecto sobre el contexto de América, de Mé­xico, porque es algo que no se vio demasiado en el cine. No conozco ninguna produc­ción que abarque lo que pa­só en nuestro continente. Es algo que todavía tampoco comprendemos, porque hay muchos temas escondidos, otros olvidados y al mismo tiempo te hablo de una épo­ca sobre el período humano que existía en la tierra, don­de Asia se mezcló con África, América y Europa. El mun­do entero se expandió y veni­mos, de esa mezcla, de toda esa violencia y el genocidio que ocurrió entre los encuen­tros tan apasionados que su­cedieron. Me encantaría em­barcarme en algo fantástico y tan grande como eso. Interpretaste al Che Gue­vara y a Pablo Neruda, que se aferraron siempre a sus ideales. ¿Tú, alguna vez lle­gaste a dudar de los tuyos? No. Supongo que los artistas también definen la ambigüe­dad y creo que el proceso ar­tístico, la creación aboga por una dimensión más mezcla­da, menos estricta. Un poema es todo menos un solo pun­to de vista. Un poema es el triunfo de lo análogo versus lo racional. No estoy tan de acuerdo con que Neruda se aferró a sus ideales. Él se afe­rró a una creación constante. La parte política es otra cosa, era una época muy particular también. Yo creo que todos hubiésemos sido comunistas, en aquella época, en 1948. ¿Por qué? Por el fin de la Segunda Gue­rra Mundial, con la resaca de las diferentes muertes y ge­nocidios que hubo, de repen­te surgió una posibilidad, una oportunidad de triunfo y de paz. Y el comunismo repre­senta una de esas ideas.

¿Compartes los mismos ideales de Pablo Neruda? Me da un poco de vergüenza compararme con Neruda en esa época. No podría. Y tam­poco lo tengo tan claro como para decir si yo me aferraría a un ideal, no sé, puede que sí, pero también puede ser que no. Pero esa es mi libertad, la libertad que todos tenemos ahora de mutar, de cambiar, de darle vuelta a las cosas, de aprender, de evolucionar y de reflexionar. Por eso yo no soy un político desde los 17 años. Imagínate, qué horror. No tendría idea de lo que es­toy hablando. ¿Qué opinas de Donald Trump y sus ideas de separar a EU de México? Todo lo que yo pueda decir no define ninguna realidad, es más, siento que en cierta forma hasta la banaliza, pe­ro sí puedo enfocarme y ha­blar de algo en particular. Có­mo pienso de lo ocurrido, creo que es lo que pensamos todos. Comparto lo que todo el mundo ha dicho acerca del error masivo que fue invitar a Donald Trump (a México), de la traición que fue y la pala­bra "traición" no la utilizo fácil en este sentido. Es una pala­bra difícil, pero sí, se me hace que es una traición. Pero, por favor, no me interpretes. Ya me veo el encabezado. Ese es un tema serio. ¿No cambió en nada tu forma de pensar desde que Donald Trump llegó a ser presidente de Estados Unidos? Yo ni siquiera vivo en Esta­dos Unidos. No he visto nin­gún artículo de nadie que ha­ya ido a preguntarle a aque­llos que viven allí, “¿Cómo te sientes con la visita de Do­nald Trump a México?”. Gente que lleva más de 20 años sin poder volver a México, que tiene familia en Estados Uni­dos. Ellos son los que tienen que decir algo al respecto. Y así como Donald Trump quiere construir un muro entre EU y México, ¿crees que exista uno entre Hollywood y los hispanos? No, no creo que exista ningu­na pared en Hollywood. No existe esa pared, porque los hispanos estamos haciendo cine sin ningún problema.





Gael García Ber­nal para demostrar que él ya tiene la puerta abier­ta de cualquier pared de Ho­llywood. En diciembre Ama­zon estrenó la tercera tem­porada de la serie Mozart in the jungle con la que Gael ganó el premio del Globo de Oro que le entregó la Asocia­ción de Periodistas Extranje­ros en Hollywood.



Y en Esta­dos Unidos, también está por estrenar en febrero la pelícu­la Me estás matando Susana, que ya pasó por México. Pero para la próxima entrega del Oscar, Chile también lo eligió para representarlo con su pe­lícula Neruda, tratando de re­petir la histórica nominación que obtuvieron con la pelícu­la No, del mismo director Pa­blo Larraín, en un persona­je imaginario que también se llama... Oscar.



