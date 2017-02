Garantiza el rector de la UAZ pagos al personal Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Antonio Guzmán. (Archivo)



Además, el también exlíder sindical manifestó que está garantizado el bono único de revisión 2017.



El SPAUAZ había dado a conocer su intención de irse a paro de labores este 13 de febrero. Al respecto. el rector recordó que hay un compromiso de establecer una mesa bilateral de trabajo con el Comité Ejecutivo y Comité de Huelga del SPAUAZ para tratar el problema estructural de la UAZ, “porque la única manera de enfrentarlo es en unidad”.



Destacó que en la universidad ya van al corriente con el pago de las primas de antigüedad de octubre, noviembre y diciembre; “se han pagado las nóminas complementarias de los mismos meses; a inicios del 2017, se cubrieron los días adicionales”.



Guzmán Fernández recordó que al recibir las riendas de la universidad había un adeudo estructural de 2 mil millones de pesos, que se redujo en más de 200 millones.



Si no hay clases, vengan a bibliotecas: Simitrio Quezada

El coordinador estatal de Bibliotecas, Simitrio Quezada, hizo un llamado a los estudiantes de la UAZ.



“En las bibliotecas públicas de Zacatecas estamos listos para recibir en la mañana de este lunes a los universitarios que no recibirán clases. He pedido que en las bibliotecas de municipios se haga extensiva esta hospitalidad permanente. Los papás de estudiantes pueden confiar en nosotros para que sus hijos prosigan con su formación del mejor modo posible”, publicó el funcionario en redes sociales.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández, aseguró que este 15 de febrero realizará el pago de la segunda parte de los estímulos a la carrera docente 2016.Además, el también exlíder sindical manifestó que está garantizado el bono único de revisión 2017.El SPAUAZ había dado a conocer su intención de irse a paro de labores este 13 de febrero. Al respecto. el rector recordó que hay un compromiso de establecer una mesa bilateral de trabajo con el Comité Ejecutivo y Comité de Huelga del SPAUAZ para tratar el problema estructural de la UAZ, “porque la única manera de enfrentarlo es en unidad”.Destacó que en la universidad ya van al corriente con el pago de las primas de antigüedad de octubre, noviembre y diciembre; “se han pagado las nóminas complementarias de los mismos meses; a inicios del 2017, se cubrieron los días adicionales”.Guzmán Fernández recordó que al recibir las riendas de la universidad había un adeudo estructural de 2 mil millones de pesos, que se redujo en más de 200 millones.El coordinador estatal de Bibliotecas, Simitrio Quezada, hizo un llamado a los estudiantes de la UAZ.“En las bibliotecas públicas de Zacatecas estamos listos para recibir en la mañana de este lunes a los universitarios que no recibirán clases. He pedido que en las bibliotecas de municipios se haga extensiva esta hospitalidad permanente. Los papás de estudiantes pueden confiar en nosotros para que sus hijos prosigan con su formación del mejor modo posible”, publicó el funcionario en redes sociales. Agregar a favoritos uaz

simitrio quezada

antonio guzmán fernández

spauaz