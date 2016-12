»Por el momento, en Zacatecas no habrá incremento al costo del transporte público Garantizará Godezac las condiciones para apoyar a la economía ante alza en la gasolina Redacción

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas. (Cortesía) Alejandro Tello Cristerna se dijo respetuoso de la decisión del Gobierno Federal respecto al incremento en el precio de las gasolinas, que entrará en vigor a partir del primero de enero en todo el país.



Dijo que será tema de análisis al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la que seguramente habrá de emitirse en su momento un pronunciamiento conjunto.



Consciente de los impactos negativos que este ajuste tendrá en una extensa gama de productos y servicios de consumo general, el Jefe del Ejecutivo estatal manifestó que en el caso de Zacatecas habrá de tomar medidas de apoyo y solidaridad a la economía de los zacatecanos.



El gobernado Alejandro Tello tomó una primera decisión importante en la que establece que por el momento no habrá aumento a las tarifas del transporte público: "los ciudadanos deben tener garantía de que mi gobierno será solidario en todos aquellos temas que estén bajo mi responsabilidad", dijo al referirse a la falsa especulación de que aumentaría de manera inmediata ese servicio a la población. El gobernador consideró que la gente no está preparada para el incremento al precio de la gasolina; reconoció que desafortunadamente también impactará al comerciante y al productor y, por ende, al conjunto de la sociedad.



El gobernador Alejandro Tello adelantó que en próximos días la Conferencia Nacional de Gobernadores tendrá una reunión con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en donde se revisará de manera detallada la situación de estos ajustes al precio de la gasolina y su impacto real en la economía del país.



Asimismo, el mandatario estatal dijo que pedirá a la SHCP implemente subsidios para que los grupos vulnerables no se vean tan afectados con la medida.



Agregó que está enterado de la posibilidad de que se dé un subsidio a la gente del campo, para que no les impacte el ajuste al precio de la gasolina, ya que de ahí provienen los productos básicos, evitando así una cascada de aumento en los precios.



El gobernador pidió a las zacatecanas y a los zacatecanos ser cautelosos y esperar el comportamiento de la oferta y la demanda de la gasolina y, de ser necesario, tomar las medidas adecuadas para apoyar a la economía de las familias zacatecanas.



El mandatario hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para sancionar la especulación y el acaparamiento de los combustibles.



El gobernador de Zacatecas dijo que: “como Senador de la República me tocó el debate de la Reforma Energética y creo en ella, porque soy un convencido de que México necesita entrar en una nueva condición; sin embargo, a título personal, me parece muy pronto la situación que a partir del primero de enero se va a dar”, agregó. El titular del Ejecutivo dijo que espera que la Reforma Energética rinda frutos, y que realmente existan las condiciones para refinar el petróleo, y que no haya necesidad de sacarlo a los Estados Unidos y luego regresarlo, todo con la finalidad de eliminar los costos que eso implica.



Finalmente, señaló que le preocupa que algunas personas estén tratando de sacar ventaja de esta situación, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar compras de pánico del hidrocarburo para no propiciar especulación.



