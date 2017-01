Garantiza Tello libertad de expresión, pero también actuará conforme a la ley Redacción

Sin embargo, se informó en un comunicado, como autoridad, también está obligado a salvaguardar el Estado de Derecho y la legalidad, por tanto, aplicará la ley ante situaciones presuntamente constitutivas de delito, como es el robo de combustible.



Así lo informó la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez al enfatizar que el Gobierno estatal respeta la libertad de manifestación y expresión.



Pero debe ser garante de la seguridad de toda la población, por lo que actuará con firmeza ante hechos que estén fuera de la ley.



Explicó que todas las gasolinerías tienen protocolos de seguridad para ser operadas por personal altamente calificado, debido al alto riesgo que conlleva su uso inadecuado.



De modo que el robo de combustible y la manipulación de las bombas por parte de gente no capacitada no sólo es violatorio de la ley, sino que además ponen en grave riesgo la integridad física de la ciudadanía.



Fabiola Torres informó que el Gobierno del estado trabaja para normalizar a la brevedad el servicio en las estaciones tomadas y controlar cualquier situación.



​Finalmente, dijo que tanto la Dirección Estatal de Protección Civil y la Policía Estatal en coordinación con la Policía Federal tienen la indicación de actuar, conforme sus atribuciones, para proteger a la ciudadanía.



En su cuenta de Twitter, el gobernador Alejandro Tello destacó que: respetamos el derecho de manifestacion, mas incurrir en saqueo es un delito y como tal será sancionado.



alejandro tello

gobierno del estado

combustible