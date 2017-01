Gasolina y Punto Final Pablo Torres Corpus

No estoy de acuerdo es con el vandalismo maquillado de indignación; tampoco me parece la explicación engañosa.



No digo que aplaudan el gasolinazo, pero la mayoría de las explicaciones en redes sociales no eran para proponer o informar sino para enardecer, y lo peor, en base a verdades a medias o mentiras completas. Por obviedad no mencionaré argumentos alarmistas o evidentemente falsos.



Empecemos: la gasolina subió porque cuesta más y el 70% de la que consumimos se importa. Si, sí se produjeran en México serían más baratas, pero hoy, en el mundo real, no la producimos y la única forma de obtenerla ya es importarla.



Queja sentida es que el gobierno subió la gasolina para obtener más impuestos, falso, aun con el aumento, el gobierno preveé recibir 258 mil millones de pesos (mmdp) por IEPS en 2017, cifra menor a los 265 mmdp que recibió en 2016.



La solución más mencionada para evitar el "gasolinazo" es que el gobierno reduzca gastos, que se baje el sueldo a funcionarios, de acuerdo, pero es insuficiente, sí se eliminan a todos los funcionarios federales desde presidente hasta jefes de departamento, el ahorro es sólo de 5 mmdp.



¿De dónde sacar los 253 mmdp faltantes?, habría que desaparecer de golpe SEDATU, INEGI, SEMARNAT, PGR, Secretarías de Economía y Salud, o, que Zacatecas dejara de recibir aportaciones federales por 10 años, o bien recortar participaciones a estados, municipios y universidades.



Pero cualquiera de estas utópicas medidas sería peor porque se eliminarían instancias fundamentales para la vida nacional a cambio de seguir subsidiando la gasolina que mayormente consumen los ricos.





La cosa se complica porque además de las obligaciones fundamentales del gobierno todos queremos todo gratis, desde domos escolares hasta pistas de hielo y un sin fin de productos subsidiados, por más loables que fueran estos gastos el presupuesto no alcanza para todo.





El fin al subsidio a la gasolina es una medida dolorosa e impopular pero necesaria, debió de haberse hecho hace 10 años, el "gasolinazo" era como una "cruda", no se puede evitar, sólo posponer y se posponía subsidandola y entre más se pospone es peor cuando llega.





