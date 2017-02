Gasolinazo, impuestos, corrupción y liberalización Luis Pazos*

No confundir la liberación del precio de la gasolina, que es un paso positivo, con el alto precio de la gasolina generado por la ineficiencia, exceso de prestaciones al personal sindicalizado, baja productividad, mala administración y corrupción en Pemex, vicios que no comenzaron con esta administración, pero se agravaron en los últimos cuatro años.



Antes, la mayoría de las gasolinas se producían en México, ahora importamos cerca del 70%. La balanza comercial petrolera es negativa. (Datos en el libro EPN: EL RETROCESO). Pemex ya no genera ingresos al gobierno ni dólares al país. Necesita subsidios para pagar el aumento irresponsable de su deuda y la compra de plantas chatarra por arriba de su precio de mercado.



La necesidad de cubrir cada año sus mayores gastos y los hoyos dejados por el saqueo de varios Estados, los llevan a sacar dinero de donde puedan. Los altos impuestos integrados al precio de las gasolinas son principal causa, no su liberalización, de que en México paguemos un mayor precio por la gasolina que en EUA.



En diciembre de 2016, en Texas el impuesto a la gasolina era del 17.9%, en California, 19.2%, en Guatemala, 29% y en México, con base en la gasolina magna, que representa el 80% del consumo, del 43%. Los altos impuestos, para cubrir los hoyos de la corrupción, el derroche y la impunidad en los últimos cuatro años, son las principales causas de los aumentos de precios de la gasolina y no una “responsable política de liberalización de precios”.



Necesitamos una responsable política de austeridad, endeudamiento, de combate a la corrupción y la impunidad a quienes han saqueado Pemex y los estados, causa primera de la necesidad de los gasolinazos.



