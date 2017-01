'Gasolinazo', ingrediente idóneo para el descontento social: PRD Excélsior

Barrales Magdaleno aseveró que lo más preocupante es que ante las manifestaciones de la ciudadanía, efectuados en diversos puntos de la República, se ve a un gobierno insensible: ‘están actuando como si no pasara nada y me parece que eso es algo muy peligroso’; llamó a atender las quejas de las personas de a pie, ‘de los auténticos’ pobladores del país.

Han sido pasos que se dan uno a uno, pero que hoy tienen, lamentablemente, como consecuencia estas manifestaciones (las cuales se agravan cada vez más). Es importante reconocer lo real y espontáneo de las manifestaciones. No estamos hablando de partidos, en donde tenemos como móvil la parte electoral: son los ciudadanos los que, por redes, por colonias, manifiestan".

Poca o casi nula atención por parte de las autoridades es lo que se ha venido percibiendo, ‘es muy preocupante, hay que atender a la gente (…) En los próximos días tendremos algunas reuniones, pero la junta formal la tendremos el jueves, donde analizaremos todos estos temas y donde propondremos una agenda completa e integral que nos permita…’ … en medida de lo posible, no únicamente sumarnos a todas las quejas, no sólo entender lo que está pasando, sino tratar de proporcionar alternativas que coadyuven a revertir en medida de lo posible los impactos de las alzas a la gasolina. Llegó el momento de demostrar la capacidad que "podemos tener toda la oposición junta, en la Cámara de Diputados”.



CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana, María Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que con las alzas en el precio de las gasolinas —y la inflación generalizada de otros servicios básicos—, el gobierno de México está mezclando los ingredientes idóneos para el descontento social, 'y es algo muy peligroso'.Barrales Magdaleno aseveró que lo más preocupante es que ante las manifestaciones de la ciudadanía, efectuados en diversos puntos de la República, se ve a un gobierno insensible: 'están actuando como si no pasara nada y me parece que eso es algo muy peligroso'; llamó a atender las quejas de las personas de a pie, 'de los auténticos' pobladores del país.Poca o casi nula atención por parte de las autoridades es lo que se ha venido percibiendo, 'es muy preocupante, hay que atender a la gente (…) En los próximos días tendremos algunas reuniones, pero la junta formal la tendremos el jueves, donde analizaremos todos estos temas y donde propondremos una agenda completa e integral que nos permita…'

