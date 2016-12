‘Gasolinazo’ no propiciará golpe inflacionario: Hacienda Excélsior

Compartir: Liga Compartir: México ya no es un país productor de crudo tan importante como era antes, reconoció Eduardo Camero Lo que es relevante es, hacer cualquier ajuste, sería seguir manteniendo artificialmente bajos los precios, y eso implica un uso de recursos públicos. Si ese es el mejor uso que le podemos dar a los recursos públicos, yo creo que es cuestionable. Usa recursos públicos que pueden usarse en educación, salud, seguridad, en infraestructura, en más escuela, en más carreteras, etc., si queremos utilizar estos recursos públicos para mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina y el diésel, creo que es cuestionable.”

En entrevista con Patricia Rodríguez Calva para Imagen Radio, el funcionario de Hacienda aseguró que no se espera un golpe inflacionario derivado del aumento a los pecios de las gasolinas. Hemos tenido también varios años en la última década, donde los precios de los combustibles aumentaron inclusive por encima del 10 por ciento, y en esos años la inflación permaneció en promedio en los rangos objetivos del Banco de México, es decir, incluso con aumentos del precio del orden 11 por ciento, la inflación permanecía en los rangos de entre tres y cuatro por ciento”, señaló.

El beneficio de la liberación de los precios de las gasolinas se verá reflejado, primero, en el noroeste del país. La primera zona que será flexibilizada, el noroeste del país, comenzará a finales de marzo, entonces de aquí a marzo, los precios máximos seguirán creciendo en todo el país; ese proceso sí debe de llevar cambios muy importantes. Esperamos atraer mucha mayor inversión en todas las actividades de suministro, de construcción de ductos, terminales de almacenamiento, distribución, estaciones de servicios adicionales, y eso debe reflejarse en un mejor servicio para los clientes.

Dijo que no por tener petróleo debemos tener gasolinas más baratas, “nuestros precios son menores a los de otros países, por ejemplo, Brasil, Centroamérica, lo relevante es que generamos renta petrolera y la decisión es qué hacer con esta renta petrolera”.

México ya no es un país productor de crudo tan importante como era antes”, sentenció.



