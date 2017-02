‘Gasolinazo’ sin impacto en recaudación fiscal de enero: SAT Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay indicios de que el incremento en el precio de las gasolinas tuviera efectos negativos en la recaudación fiscal durante el mes de enero, por una posible reducción en la compra de combustibles, aseguró el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz.Les puedo adelantar que la recaudación en este primer mes de enero viene muy sólida, lo cual nos hace suponer que el mercado interno, el consumo, sigue siendo la fuente del crecimiento y de fortaleza de nuestra economía y todavía no tenemos ningún indicio de que haya tenido algún efecto en la recaudación el incremento en el precio de las gasolinas", indicó.Después de la presentación de la herramienta digital "Mi Contabilidad", que simplificará el cumplimiento de obligaciones fiscales a más de un millón de pequeños empresarios, Santín Quiroz dio a conocer que en 2016, se incorporaron más de cinco millones de nuevos contribuyentes a la base tributaria, que ya suma 56 millones de personas físicas y morales que pagan impuestos, que es prácticamente toda la población económicamente activa, lo que permitió que el año pasado la recaudación creciera 12 por ciento.Señaló que la meta para 2017 es llegar a ingresos de 2.8 billones de pesos por este concepto, y para conseguir el objetivo se realizarán por primera vez 70 mil auditorías electrónicas, que son menos invasivas y más cortas, además que se pondrá en marcha un programa muy agresivo de combate a las llamadas empresas fantasma que simulan vender bienes y servicios al sector público y privado.Para esto cada proveedor del sector público tendrá que acreditar su existencia física, iremos a revisar que tiene las condiciones materiales, para que efectivamente los servicios que preste o los bienes que le venda al sector público sean reales, con el fin de evitar que haya simulación de operaciones con el gobierno", explicó.

