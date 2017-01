Gasolinazo, sin reversa: Stratfor; pide a Peña mantenerse firme Excélsior

El texto de Stratfor estimó que “dado que hay múltiples intereses y organizaciones de las diversas regiones involucradas no encontrarán un terreno común”.



Pero al mismo tiempo consideró que el presidente Enrique Peña Nieto está en una situación complicada.



Por una parte, apuntó, dar marcha atrás en la Reforma Energética enviaría la señal a inversionistas que las reformas pueden ser derrotadas por protestas callejeras. Por otro lado, mantener el alza de precios puede alimentar las protestas y lastimar las posibilidades electorales de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018. “Cualquier retroceso en el impulso reformista de Peña Nieto puede erosionar la confianza de los inversionistas en México, complica el panorama fiscal del país y probablemente llevar al PRI a una notable derrota política”, aseguró.

Señaló que hay riesgos inherentes, sobre todo si el movimiento crece: “No está claro cuánto durarán las protestas ni cuán violentas serán”, subrayó, aunque a cambio indicó que el gobierno debe manejarse con cuidado. “Si una represión de las fuerzas de seguridad en una manifestación toma vidas o inflige lesiones en masa, podría desencadenar aún más disturbios”, aseveró el análisis.

Stratfor consignó que el presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, declaró que no dará marcha atrás en la decisión de elevar los precios del combustible y la consideró como “una opción lógica”.



Después de todo, anotó, “un cambio repentino de la política introduciría demasiada incertidumbre sobre las futuras decisiones regulatorias de México para el mercado doméstico de combustibles”.



Peor aún, continuó, “las inversiones potenciales en el almacenamiento de combustible, el transporte y la infraestructura minorista podrían incluso reducirse si el gobierno repentinamente cambiara de rumbo como resultado de la presión pública”.



Anotó además que Peña Nieto no puede presentarse a reelección y por tanto tiene poco que perder políticamente, lo que se traduce en que no tiene incentivos para retroceder. Al mismo tiempo, si bien la atención de los medios se ha centrado en que algunas protestas han sido violentas, esa no es toda la historia. Lo más interesante es que no forman parte de un movimiento organizado, aseveró.



Según Stratfor, “su fuerza depende de movimientos regionales, como los sindicatos de transporte, y de cuántos manifestantes atraen a través de esfuerzos como las llamadas en línea para protestar”.



gasolinazo 2017

enrique peña nieto

stratfor