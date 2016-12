Gastan por lo menos mil pesos en despedir el año Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Las familias realizan el conteo regresivo comiendo uvas y pidiendo deseos. (Mariana Hernández)



Imagen realizó un sondeo entre los capitalinos para saber cómo celebran la llegada del año nuevo, cuánto gastaron en los preparativos y qué tradiciones continúan vigentes entre las familias.



Algunos entrevistados dijeron que todavía prefieren festejar en compañía de su familia y seres queridos; en caso de no ser posible reunirse en la casa de sus padres, visitan el hogar de algún familiar cercano.



Cuatro de cada 10 miembros de la familia aseguraron que prefieren iniciar el año en un ambiente diferente al familiar, por lo que organizan reuniones en las que puedan estar preferentemente en compañía sus amigos, ya que esta fecha se presta para reunirse en bares o restaurantes.



Respecto a las tradiciones o actividades que permanecen vigentes en los festejos de Año Nuevo, algunos destacaron que usarán algún tipo de amuleto o ropa de algún color en específico con el que buscarán obtener diferentes beneficios a lo largo del próximo año.



Entre las actividades más destacadas para recibir el 2017 se encontraron el usar determinadas piedras o metales, encender velas en determinados espacios del hogar y el tradicional conteo regresivo comiendo uvas y pidiendo deseos, uno por cada mes del año.



Los más excéntricos dijeron que realizarán algunos rituales como salir a correr a la calle cargando maletas en la última campanada y recorrer al menos una manzana, ya que quieren viajar en el siguiente año.



Sobre el costo del festejo para decir “adiós” al 2016, dijeron que gastaron entre 800 y mil 200 pesos en comprar los insumos de la cena.



Los platillos más mencionados fueron los tamales, el pozole y diferentes tipos de mole; todos acompañados de bebidas como ponche, canela y vinos o licores.



La señora María Eugenia Hernández, por ejemplo, dijo que invirtió poco más de mil 200 pesos en preparar una cena para nueve personas; explicó que las bebidas embriagantes fueron las más costosas, ya que en adquirirlas se llevó casi la mitad del gasto total.



Por su parte, algunas tiendas departamentales dijeron que este temporada aumentó poco la venta de algunos productos para celebran el año nuevo; lo más vendidos fueron los vinos que cuestan entre 100 y 350 pesos.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- Las familias zacatecanas invertirán entre 700 y mil 200 pesos en la cena de año nuevo; cuatro de cada 10 aseguraron que prefieren celebrar esta fecha fuera de casa en un ambiente no familiar.realizó un sondeo entre los capitalinos para saber cómo celebran la llegada del año nuevo, cuánto gastaron en los preparativos y qué tradiciones continúan vigentes entre las familias.Algunos entrevistados dijeron que todavía prefieren festejar en compañía de su familia y seres queridos; en caso de no ser posible reunirse en la casa de sus padres, visitan el hogar de algún familiar cercano.Cuatro de cada 10 miembros de la familia aseguraron que prefieren iniciar el año en un ambiente diferente al familiar, por lo que organizan reuniones en las que puedan estar preferentemente en compañía sus amigos, ya que esta fecha se presta para reunirse en bares o restaurantes.Respecto a las tradiciones o actividades que permanecen vigentes en los festejos de Año Nuevo, algunos destacaron que usarán algún tipo de amuleto o ropa de algún color en específico con el que buscarán obtener diferentes beneficios a lo largo del próximo año.Entre las actividades más destacadas para recibir el 2017 se encontraron el usar determinadas piedras o metales, encender velas en determinados espacios del hogar y el tradicional conteo regresivo comiendo uvas y pidiendo deseos, uno por cada mes del año.Los más excéntricos dijeron que realizarán algunos rituales como salir a correr a la calle cargando maletas en la última campanada y recorrer al menos una manzana, ya que quieren viajar en el siguiente año.Sobre el costo del festejo para decir “adiós” al 2016, dijeron que gastaron entre 800 y mil 200 pesos en comprar los insumos de la cena.Los platillos más mencionados fueron los tamales, el pozole y diferentes tipos de mole; todos acompañados de bebidas como ponche, canela y vinos o licores.La señora María Eugenia Hernández, por ejemplo, dijo que invirtió poco más de mil 200 pesos en preparar una cena para nueve personas; explicó que las bebidas embriagantes fueron las más costosas, ya que en adquirirlas se llevó casi la mitad del gasto total.Por su parte, algunas tiendas departamentales dijeron que este temporada aumentó poco la venta de algunos productos para celebran el año nuevo; lo más vendidos fueron los vinos que cuestan entre 100 y 350 pesos. Agregar a favoritos zacatecas

año nuevo

gasto

imagen de zacatecas