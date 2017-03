Gaviria gana la etapa, Nairo sigue 1ro en Tirreno-Adriático AP

Gaviria, del equipo Quick Step, resistió la arremetida del campeón mundial Peter Sagan en un embalaje masivo al cierre de un tramo de 168 kilómetros entre Ascoli Piceno y Civitanova Marche y ganó por media rueda. Jasper Stuyven entró tercero.



"En la tercera etapa surfí una rodada y no estaba bien de las piernas, pero hoy me siento mejor", dijo Gaviria. "La subida poco antes de la meta hizo que la etapa se pareciese a la Milán-San Remo. Tuve un lindo duelo con Peter Sagan, pero también debí luchar contra los demás".



Faltando correrse una sola etapa, Quintana conserva 50 segundos de ventaja sobre Thibaut Pinot, quien subió al segundo lugar, y un minuto y seis segundos sobre Rohan Dennis, que está tercero.



La marcha de los fugados fue interrumpida tres minutos a mitad del recorrido porque el pelotón fue demorado en un paso a nivel por el cruce de un tren.



La etapa final del martes es una contra reloj individual de 10 kilómetros en San Benedetto del Tronto.



"No queríamos perder segundos de cara a la crono de mañana y por ello mantuvimos siempre el grupo unido delante", declaró Quintana, que fue bien apoyado por su equipo Movistar. "Buscábamos evitar el peligro y hemos llegado bien".



"Ahora espero hacer una buena crono y que todo termine bien para nosotros", añadió.



El colombiano Rigoberto Urán está séptimo a un minuto y medio de Quintana.



Una victoria de Quintana daría al ciclismo colombiano su segundo gran éxito en tres días, ya que Sergio Henao se alzó con la París-Niza el domingo.



