GCDMX espera notificación para entregar a Elba Esther a PF

De acuerdo con la secretaria, una vez que dé la instrucción un juez, la maestra será entregada a las autoridades para que sea trasladada y vigilada en su domicilio donde cumplirá su condena.

"En realidad ya nosotros una vez que se dé esta instrucción del Juez de que puede vivir su proceso en su domicilio, ya nosotros terminamos nuestro trabajo.

“Nosotros lo que vamos a hacer cuando nos llegue la notificación, que hasta ahora efectivamente no nos ha llegado nada, en cuanto nos llegue, nos apersonaremos en el hospital para hacer todos los documentos de su salida, ahí mismo nosotros la entregamos a la Policía Federal y es la Policía Federal la que la acompaña a su domicilio y la que en todo caso va a determinar qué tipo de vigilancia va a tener en su domicilio", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.



Explicó que en cuanto el gobierno capitalino entregue a Gordillo, éste ya no tendrá ninguna responsabilidad en torno a la reclusión o la seguridad de la detenida.



El pasado 17 de febrero los magistrados del Tribunal Unitario otorgaron un amparo de efecto a la maestra para que mientras duran los procesos penales en su contra esté en prisión domiciliaria.



De acuerdo con los magistrados, la decisión fue tomada considerando la salud y la edad de la detenida, ya que la ley para los reos mayores de 70 años así lo contempla.



