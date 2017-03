Genera división aumento al costo del pasaje: choferes, a favor; usuarios en contra Alejandro Castañeda

Los usuarios lo ven como un atentado a la economía familiar. (Alejandro Castañeda)



Imagen realizó un recorrido por las principales paradas de camiones de la ciudad para conocer la reacción de los usuarios ante el aumento que pone el pasaje normal en 7.50 y el preferencial en 4.50.



A Silvia, de la colonia El Orito, el aumento le pareció un golpe a la economía familiar: “Nos pasaron a perjudicar, diario tomamos 3 camiones para ir a las terapias y luego otros 3 para regresar a la casa, si uno hace cuentas es un golpe al bolsillo de las familias”.



Manuel y Orlando también desaprueban el aumento. Son estudiantes de una de las preparatorias de la UAZ y diariamente toman 4 camiones para ir a la escuela y regresar a sus hogares: “Los camiones de las rutas 2, 4 y 6 están bien feos; los mejores, son los de la 16 y 17 pero los choferes a veces ni nos valen el descuento; exigen la credencial y, a veces, se paran donde les da su gana”.



Los choferes de las unidades comentaron que ellos no exigieron el aumento: “Fue una petición de los dueños porque ellos le estaban perdiendo por el aumento (al precio) del diésel”.



Emanuel es chofer de los Transportes de Guadalupe ruta Tierra y Libertad; comentó que por cada vuelta les dan el 10% del pasaje, y apuntó que con el aumento esperan mejore su sueldo.



“Andamos aquí porque es trabajo, es lo que sabemos hacer; si antes agarrábamos 400 pesos con el aumento esperamos agarrar unos 500, sino pues el beneficio solo va a ser para los patrones y no para uno”, comentó.



Don Rodolfo, operador también un Transportes de Guadalupe, explicó que todo subió y ya era inevitable el aumento y afirmó que los pasajeros solo se han extrañado con el aumento pero no se han negado a pagar.



“La decisión del aumento no fue nuestra; a nosotros solo nos dijeron: ‘Ahora van a cobrar esto’, y ahora será así”, sentenció.



La medida ha sido tomada con buenos ojos por los choferes, mientras que los usuarios se quejaron pero pagan el peso de aumento, ahora solo queda esperar las consecuencias económicas de la decisión.





gasolinazo

sube de precio

choferes de urbanos