George W. Bush advierte contra el aislacionismo en EEUU

El 43er presidente hizo esas declaraciones en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan para promocionar su nuevo libro, "Portraits of Courage", una recopilación de sus retratos de veteranos del ejército.



Los comentarios de Bush se produjeron en un momento de inquietud en Europa ante la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, pueda impulsar medidas aislacionistas. El vicepresidente, Mike Pence, garantizó el mes pasado a los aliados en Europa el compromiso de Estados Unidos ante la OTAN y la voluntad de Washington del país para mantener sus lazos en todo el planeta.



Bush, de 70 años, dijo que su intención no era criticar a sus sucesores en la Casa Blanca y que es optimista sobre el futuro. "No quiero complicar el trabajo del presidente", dijo.



Sin embargo, también aludió a la guerra de Irak y dijo que el conflicto alberga una lección sobre "cuando Estados Unidos decide no tomar la iniciativa y retirarse", una aparente crítica al expresidente Barack Obama.



"Pueden crearse vacíos cuando la presencia de Estados Unidos se retira, y en general ese vacío se llena con gente que no comparte la ideología, la misma sensación de derechos humanos y dignidad humana y libertad que nosotros", añadió.



Bush reiteró unos comentarios que había hecho a principios de semana al decir que no pretendía criticar a Trump cuando dijo hace poco que una prensa libre es esencial para la democracia. Trump se ha referido a la prensa como el "enemigo del pueblo". Bush dijo en la biblioteca que el país necesita una prensa independiente, pero añadió que también debe ser precisa.



estados unidos

aislacionismo

europa