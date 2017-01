Gerónimo Gutiérrez conoce bien la relación México-EU: Larry Rubin Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El representante en nuestro país del Partido Republicano, que emanó a Donald Trump, dijo que el nombramiento del nuevo embajador en EU es idóneo para la relación bilateral



En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Rubin, señaló que Gutiérrez conoce muy bien la relación México- EU. Gerónimo Gutiérrez conoce bien la relación entre naciones, conoce realidades e intereses de la nación. Por más de 15 o más años ha trabajado, se me hace la persona idónea para encabezar el movimiento diplomático en esta zona. De entrada, Luis Videgaray me pareció una buena decisión”, dijo.

Asimismo, se mostró entusiasmado con la posibilidad de trabajar en alguna cuestión diplomática. Me daría mucho gusto (ser homólogo) es una persona que respeto y admiro. Hemos estado involucrados tanto tiempo que me gustaría trabajar con Gutiérrez en cualquier cargo que me sea ofrecido”, dijo.

Rubin dijo que la llegada de Gerónimo Gutiérrez es muy adecuada para iniciar lanueva relación y el cambio en la política exterior entre ambas naciones.



Asimismo, destacó el reciente nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores ante este momento coyuntural.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin,calificó como “buena” la decisión del nombramiento del próximo embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, quien sustituye a Carlos Sada.Asimismo, se mostró entusiasmado con la posibilidad de trabajar en alguna cuestión diplomática.Rubin dijo que la llegada de Gerónimo Gutiérrez es muy adecuada para iniciar lanueva relación y el cambio en la política exterior entre ambas naciones.Asimismo, destacó el reciente nombramiento de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores ante este momento coyuntural. Agregar a favoritos gerónimo gutiérrez

méxico

larry rubin

estados unidos