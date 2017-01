Giroud le da la bienvenida a 2017 con espectacular golazo AP











Compartir: Liga Compartir: El delantero francés del Arsenal inicia el año de manera inmejorable al conseguir un soberbio tanto en el partido de los Gunners ante el Crystal Palace Tuve mucha suerte", dijo Giroud sobre su gol. "Sólo fue cuestión de suerte".

Tal momento de calidad excepcional podría ayudar al francés a convencer al manager Arsene Wenger a darle más tiempo en la cancha. Las oportunidades no suelen llegar con frecuencia para el delantero de 30 años mientras pierde puestos en el orden jerárquico del club.



Pero con Mesut Ozil enfermo, Wenger tuvo pocas opciones aparte de darle la titularidad a Giroud por segundo juego consecutivo en el abarrotado programa festivo.



Giroud, que anotó gol en su primer juego como titular en la temporada de la Premier ante West Bromwich Albion el lunes, venció al portero Wayne Hennessey a los 18 minutos.



El chileno Alexis Sánchez mandó pase cruzado justo desde el límite del área por la banda izquierda y Giroud conectó de tacón en un disparo que se coló entre el travesaño y el portero. Era lo único que podía hacer", sostuvo Giroud. "El balón me quedó atrasado y simplemente traté de rematar con el talón".

El nigeriano de 20 años Alex Iwobi amplió la ventaja de los locales a los 56 con un remate de cabeza dentro del área chica.



La victoria del Arsenal, combinada con el triunfo del Tottenham en Watford, sacó al Manchester City de los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones, que aseguran un boleto para la Liga de Campeones.



