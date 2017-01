Giroud salva de la derrota al Arsenal AP

Compartir: Liga Compartir: Un golazo del francés permitió la igualada. (AP) Olivier Giroud salvó al Arsenal de un bochorno en su visita a Bournemouth, y realizó su tercera contribución brillante en los últimos nueve días para el conjunto londinense, que rescató el martes un empate 3-3 en la Liga Premier.



Los Gunners perdían por tres goles de diferencia cuando restaban 20 minutos del encuentro. Pero el francés encabezó una reacción impresionante en la costa meridional inglesa.



Envió un centro para que el chileno Alexis Sánchez anotara de cabeza, y otro que el español Lucas Pérez envió a las redes mediante una estupenda volea.



El propio Giroud marcó el tanto del empate en los descuentos.



A sus 30 años, el delantero no jugó de inicio en esta temporada de liga sino hasta el 26 de diciembre, y ha aprovechado a las mil maravillas sus oportunidades.



En aquel primer encuentro, anotó la diana del triunfo sobre West Bromwich Albion. Y el domingo, marcó mediante un espectacular "escorpión" frente a Crystal Palace.



Sus nuevas contribuciones ante Bournemouth harán difícil que el técnico Arsene Wenger vuelva a colocar a Giroud en el banquillo, como ha ocurrido en muchas ocasiones.



Y no es que Giroud se encuentre satisfecho. Más bien mostró disgusto por los descuidos que dejaron el encuentro cuesta arriba.



Charlie Daniels abrió el marcador y Callum Wilson convirtió un penal para el 2-0 a los 20 minutos. Ryan Fraser amplió la delantera en el segundo tiempo, disparando por entre las piernas del arquero Petr Cech.



"Es una pena que hayamos recibido tres goles así", indicó Giroud. "No debimos haber cometido este tipo de errores. En el medio tiempo queríamos reaccionar... Es muy frustrante. Ojalá que aprendamos de los errores de hoy".



Arsenal se había acercado ya a 3-2 a los 82 minutos, cuando Bournemouth perdió a Simon Francis, expulsado tras una falta sobre Aaron Ramsey.



"Nos negamos a perder el partido. Este equipo es muy perseverante", resaltó Wenger.



Pese al empate con sabor a triunfo, Arsenal se perdió una oportunidad de desbancar del tercer puesto al Manchester City. Podría quedar debajo de los primeros cuatro peldaños el miércoles, si Tottenham supera a Chelsea, el líder de la competencia.



"Por lo menos hemos despertado y mostrado nuestra fortaleza mental", valoró Giroud.



En otro encuentro, Paul Clement debutó como entrenador del Swansea y lo sacó del sótano de la tabla, con una victoria por 2-1 en su visita al Crystal Palace.



Clement comenzó a dar resultados, tras reemplazar a Bob Bradley. En contraste, Sam Allardyce sigue sin ganar, luego de tres partidos como estratega del Palace.



Alfie Mawson puso arriba a Swansea, pero Wilfried Zaha marcó el tanto del empate a los 83 minutos. El español Ángel Rangel, quien ingresó como sustituto, marcó a dos del final en el Selhurst Park.



Por su parte, Stoke venció 2-0 a Watford, con goles de Ryan Shawcross y Peter Crouch. Los "Potters" se alejaron así a nueve puntos de la zona de descenso.



Watford hilvanó su quinto encuentro sin ganar y quedó dos unidades detrás de Stoke.



