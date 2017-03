Giselle Mendoza pone en alto a la mujer fresnillense Gema Gallegos

Es la fundadora y directora de Geco, una empresa tecnológica con alto impacto social y el emprendimiento que más destaca es la invención de un bioplástico elaborado a partir de la cáscara de naranja, que sustituye a los contaminantes plásticos derivados del petróleo.



Actualmente, dijo, están desarrollando su uso como aplicación biomédica para la regeneración de la piel por quemaduras.



En este proyecto la acompañan el doctor en biotecnología, Fernando Vázquez Alaníz, así como la bióloga molecular, Marlen Perales García y Alison Reyes.



Destacó que su papel en este proyecto es la parte comercial, es decir conseguir a los inversionistas y recursos para seguir investigando.



Para cumplir con su misión, tiene mentores en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Geco fue reconocida por Clean Tech Challenge, el concurso de empresas verdes más importantes de México y además fue considerada por Sociallab, como una de las 25 ideas más innovadoras del país.



Recientemente estuvo un mes en Madrid, con el proyecto Gecored, que cuantifica la huella ambiental y fue la pionera para dirigir al equipo mexicano que obtuvo el segundo lugar en el concurso Emprendimiento Social a nivel Iberoamérica.



En este participaron jóvenes de 17 países provenientes del continente americano, así como de España y Portugal.



Fue expedicionaria Unesco de México y España, miembro de la expedición Ruta BBVA 2016, programa declarado por la Unesco como de interés universal.



La University of California, Berkely otorgó 15 becas a estudiantes de Estados Unidos y América Latina; una de las dos mexicanas que la obtuvieron fue la fresnillense, gracias al proyecto de empoderamiento a madres solteras, apoyando la maximización de sus ventas y su capacitación como emprendedoras, además de reactivar los mercados locales.



Además de estas actividades también fundó y dirigió México Joven, una organización que opera en los municipios de Durango, donde se gestionó la formación certificada en política juvenil avalada por la SEP, que apoya a madres solteras, jóvenes indígenas, niños indígenas, niños con cáncer, asilos de ancianos, estudiantes universitarios indígenas y a familiares de personas hospitalizadas de bajos recursos.



Entre sus distinciones también se encuentra el reconocimiento Mujer Tec 2017 en la categoría de Emprendimiento que recibió el mes pasado.



También fue seleccionada como mujer líder mexicana para participar en la Young Women´s Leadership Summit, así como en el World Women’s Forum, Women&Work Consultants Forum y Foro de Mujeres Líderes de México del 2008 al 2016.



Para Giselle los premios no son nuevos pues recibió el Premio Estatal de la Juventud 2014 en Durango y el Premio Municipal de la Juventud en 2013.



A los 10 años tuvo la oportunidad de rodearse por las mentes más brillantes del mundo, gracias a que obtuvo el promedio estatal más alto en la prueba Enlace y un año antes, en el 2009 conoció al entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, por haber ganado la Olimpiada Infantil del Conocimiento.



Gracias a su trayectoria de excelencia académica y liderazgo social con impacto en el estado, Mendoza Rocha recibió la beca Líderes del Mañana por parte del ITESM, campus Monterrey, donde cursa actualmente la carrera de Economía.



Giselle nació en Fresnillo en 1997, hija de Rafael Mendoza y Aracely Rocha, quienes junto a sus hermanos Eterly y Jarol han sido su principal motor e impulso para desarrollar cada idea o proyecto que tiene en mente.



Cuando piensa en su familia, afloran los sentimientos más bonitos de la estudiante de Economía, pues ellos son su fortaleza, su pilar y su impulso y son los que la mantienen con esa vitalidad y personalidad que la han caracterizado.



Su educación primaria la inició en el Colegio Fresnillo, donde reconoce que los “óscares” que entregaban las madres a los alumnos más destacados eran un gran aliciente para ella.



Cuando Giselle tenía 10 años la familia se mudó a Durango donde siguió con la excelencia académica y dándose a conocer por las ideas innovadoras, de inclusión y de impacto social, así como ambiental.



Emprendedora, soñadora, alegre, independiente y siempre dispuesta a ayudar a los demás, la joven se vislumbra como una economista y empresaria dedicada a cerrar la brecha de desigualdad económica en el país, así como a concientizar sobre la importancia del cuidado en el medio ambiente.



Su principal motor, aseguró, es la pobreza y la contaminación que ve en México por ello busca alcanzar sus sueños.



Mendoza Rocha sabe que apenas va empezando, pero fortalece los cimientos en su andar para echar a andar los proyectos, de los que seguramente se escucharan más sobre ella en el futuro.



Declaró su amor por Fresnillo, su patria chica, el terruño que lleva en el corazón y reconoció que hay mucho talento al que solo falta incentivar.



Aunque sabe que hay muchas situaciones que no se pueden resolver, consideró que las niñas, las mujeres y ls jóvenes fresnillenses pueden impactar en su medio con el hecho de construirse ellas mismas, “está en nuestras manos perseguir incansablemente nuestros sueños y eso va a impactar positivamente en el entorno”, dijo.



Opinó que no todas las tradiciones familiares son correctas, por eso “hay que reeducarnos, con el afán de que cada generación sea mejor que la anterior”.



Debido a que actualmente se desarrolla como asesora de negocios a emprendedores locales y da clases de emprendimiento a jóvenes de preparatoria, Giselle se ofreció a dar asesoría a quien de sus paisanos la necesite, porque dijo “los fresnillenses somos muy capaces y como ciudadanos podemos generar el impulso que se necesita”, finalizó.



