Gobernador de Chihuahua ataja política asistencialista

Esto luego de la firma del convenio “Todas y todos unidos contra la pobreza”, ceremonia efectuada en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



Al dirigirse a los presentes, declaró que el objetivo fundamental de su administración, es pasar de una política de desarrollo social asistencialista, a una, enfocada a los derechos humanos, salud, educación, vivienda y cultura, entre otras.



Indicó que su gobierno, se enfocará en eliminar la dispersión de programas y en lograr la concentración de esfuerzos, no para la dádiva; sino por el contrario, para ayudar a las personas a desarrollar todo el potencial de sus capacidades.



El mandatario destacó que Coneval cumple con una función fundamental, que es combatir la pobreza y evaluar las acciones encaminadas para ello, por lo cual, en sus cerca de 10 años de vida, se ha convertido en un referente para conocer los avances de los gobiernos, en cada lugar del país.



La actual administración estatal ha decidido que el perfil, será fundamentalmente social, para combatir la pobreza y la desigualdad, con programas transversales, por lo que es prioritaria una evaluación integral de todas las políticas públicas del gobierno y de esta forma, medir la condición de vulnerabilidad de cada grupo o persona.



Explicó que el reto en Chihuahua, es reducir las brechas de desigualdad entre indígenas y no indígenas, así como equiparar el acceso a los derechos de todos los grupos de la sociedad.



