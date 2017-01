Gobernadores fronterizos fortalecen plan ante deportaciones de Trump Excélsior

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca confirmó este domingo que los mandatarios de: Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Aportarán ideas para afrontar los posibles escenarios con el cambio de política migratoria en el vecino país.



Por supuesto que existe mucha inquietud y preocupación a la vez, en torno a la posibilidad de cambios de políticas migratorias con el nuevo gobierno que encabezará el señor (Donald) Trump a partir del día 20 de enero”, dijo.



García Cabeza de Vaca señaló que, por ello, en esta segunda reunión de los ejecutivos fronterizos, -la primera fue en Mexicali, Baja California, en diciembre pasado-han sostenido encuentros, mesas de trabajo para evaluar los diferentes escenarios que se enfrentarán de cumplir las amenazas el Presidente estadunidense que asumirá funciones el 20 de enero. Si ese fuese el caso los estados fronterizos como Tamaulipas serían hasta cierto punto los que tendrían mayor impacto, toda vez que Tamaulipas al igual que Baja California norte, Sonora, Nuevo León y Coahuila, no somos estados expulsores, somos estados receptores y es ahí donde tenemos que prepararnos”, indicó.

El Gobernador tamaulipeco señaló que, una política de deportación masiva provocaría un efecto muy significativo en entidades fronterizas en rubros como: salud, vivienda, y probablemente problemas adicionales con el tema de seguridad, debido a que los deportados no regresan a sus lugares de origen, sino buscan quedarse en la frontera.



Por ello, en esta reunión se escucharán inquietudes y propuestas de los gobernantes, pero además, asistirá el Comisionado del Instituto Nacional de Migración del Gobierno Federal, quien aportará cifras, indicadores y acciones que realiza el gobierno de la república.



Además, dialogarán la factibilidad de explorar nuevos horizontes de intercambio económico, para generar inversiones con otras naciones interesadas por invertir en la franja fronteriza mexicana.



Estas declaraciones, las hizo durante su asistencia como invitado de honor a la ceremonia de inicio del segundo periodo de sesiones del primer año legislativo del Congreso del Estado, donde destacó la imperiosa necesidad de trabajar coordinados dentro del marco de respeto, los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno. LOS ALCALDES SE SUMAN AL FRENTE Por su parte, Enrique Rivas Cuéllar, alcalde de Nuevo Laredo, confirmó que, en esta misma semana, integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, sostendrán reuniones similares, esta ocasión se realizará en Tijuana, Baja California con la misma temática.



El edil que será anfitrión de los Ejecutivos Fronterizos reveló que, hasta el momento, Nuevo Laredo recibe un aproximado de cien deportaciones diarias, y previsiones establecen que de aplicar su política migratoria, Trump, se incrementarían hasta en cinco veces más.

Estaremos haciendo lo propio desde el ámbito municipal y sobre todo los municipios que tenemos frontera con Estados Unidos, el tema principal es el migratorio”, informó.

Rivas Cuéllar aseveró que la deportación es un trabajo en conjunto que en primera instancia va a tener una repercusión en el ámbito municipal, que requiere la intervención interinstitucional y de los diferentes niveles gubernamentales.



