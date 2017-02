Gobierno del Estado no ha sido notificado de la controversia: coordinador jurídico Redacción

El funcionario expresa que fue a través de los listados de acuerdos electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la administración estatal tuvo conocimiento del posible planeamiento de controversia constitucional por parte de la consejería jurídica de la Presidencia de la República.



Jehú Salas informa que hasta el momento sólo se tiene conocimiento de la radicación de la demanda; sin embargo, aún no se sabe si ésta se encuentra admitida y turnada a alguno de los ministros.



El coordinador Jurídico destaca que el Proceso Legislativo cumplió con todos los principios constitucionales y legales para la aprobación, promulgación publicación de la Ley de Hacienda, la cual fue aprobada por la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo.



Añadió que la resolución que, en su caso, pueda dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará los límites de las facultades concurrentes entre los Estados y la Federación para establecer contribuciones que busquen proteger el equilibrio ecológico, según se dio a conocer en un comunicado.



