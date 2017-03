Gobierno trabaja para generar mayores condiciones de seguridad: Peña Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El mandatario destacó que su gobierno no está satisfecho con los resultados en esta asignatura, pero sin dada creemos que vamos en una ruta que debe mostrar mejores logros



En la Inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, el mandatario destacó que su gobierno está trabajando en generar mayores condiciones de seguridad. Es cierto, no estamos satisfechos con lo que hemos hasta hoy logrado, pero sin dada creemos que vamos en una ruta que debe mostrar mejores resultados y logros en esta asignatura”, comentó.

Destacó que su gobierno tiene “un gran compromiso” en los temas de libertad económica, seguridad, transparencia y honradez, “reconociendo el acompañamiento que tenemos del sector privado, para que juntos y convocando a otros sectores de la sociedad, sigamos, entre todos, construyendo el México que queremos y al que siempre hemos anhelado”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su gobierno no está satisfecho con los resultados obtenidos en el tema de seguridad, pero se avanza “en una ruta que debe mostrar mejores resultados y logros en esta asignatura”.En la Inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, el mandatario destacó que su gobierno está trabajando en generar mayores condiciones de seguridad.Destacó que su gobierno tiene “un gran compromiso” en los temas de libertad económica, seguridad, transparencia y honradez, “reconociendo el acompañamiento que tenemos del sector privado, para que juntos y convocando a otros sectores de la sociedad, sigamos, entre todos, construyendo el México que queremos y al que siempre hemos anhelado”. Agregar a favoritos enrique peña nieto

méxico

seguridad

gobierno de la república