Godezac cederá el 10% del impuesto ecológico a empresas mineras para no afectar utilidades

"El gobernador del estado, Alejandro Tello, nos ha instruido para que de manera inmediata sea publicado un decreto gubernativo que tiene como objeto garantizar la no afectación de los empleados de las empresas de las empresas sujetas al pago del impuesto ecológico", dijo.



Señaló que estas empresas estarán obligadas a pagar el 90℅ del impuesto a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y el 10℅ deberán justificarlo con el pago de las utilidades de los empleados.







ZACATECAS.- Fabiola Torres, Secretaria de Gobierno, informó que, por decreto del gobernador, se cederá el 10℅ del impuesto ecológico a las empresas mineras con la condición de que se utilice para asegurar las utilidades de los trabajadores.

