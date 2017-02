Godezac y mineras, en el "estira y afloja" por cobro de impuesto ecológico Redacción

Pese a ello, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico se mantuvo en contra del cobro del impuesto, aunque los trabajadores accedieron a liberar la carretera, alrededor de las 10 de la noche del martes.



Ese día por la mañana, cientos de empleados de empresas mineras bloquearon la carretera federal 45 para protestar en contra del impuesto.



Ante esta situación, Fabiola Gilda Torres, secretaria General de Gobierno, informó que, por decreto del gobernador Alejandro Tello, el estado dejará de recibir el 10% del impuesto ecológico a las empresas mineras con la condición de que este porcentaje se utilice para asegurar el pago de utilidades de los trabajadores.



La intención del decreto es obligar a las empresas a acreditar ante la Secretaría de Finanzas contra el impuesto a su cargo un importe equivalente a la afectación que pudiese darse en la participación de utilidades de los trabajadores, para lo cual, estarán obligadas a entregar dicho importe a sus empleados.



Así, el Gobierno de Zacatecas dejará de percibir 10% del total del impuesto ecológico para no afectar el reparto de utilidades a los trabajadores y, a la par, recaudar de las grandes empresas un nuevo impuesto a favor de los zacatecanos.



“El gobernador del estado, Alejandro Tello, nos ha instruido para que de manera inmediata sea publicado un decreto gubernativo que tiene como objeto garantizar la no afectación de los empleados de las empresas de las empresas sujetas al pago del impuesto ecológico”, dijo la funcionaria.



Manifestó que, con la finalidad de asegurar los ingresos de los trabajadores, el Gobierno del Estado cobrará el 90% del impuesto ecológico y obligará a las empresas mineras a destinar el 10% para los empleados; el recurso deberá ser acreditado ante la Secretaría de Finanzas (Sefin).



Mientras tanto, camiones y trailers seguían varados en la carretera federal 45, tramo Zacatecas - Calera, debido a que los manifestantes mineros mantenían cerrado el paso en esta vía.



La Policía Federal desviaba en el puente de acceso a Morelos a quienes se dirigen a Fresnillo por la carretera que va a Villa de Cos.



La situación afectó a los usuarios del aeropuerto y a los trabajadores de las empresas del Parque Industrial de Calera. Más tarde, la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado informó que las personas que hubieran perdido sus vuelos los podrían reprogramar sin costo alguno.



La recta que va del puente de Morelos al del aeropuerto parecía un estacionamiento de tráilers, camiones, carros y camionetas. Ante la situación, algunos automovilistas convirtieron la terracería aledaña a esta vía como una opción para avanzar.



Julio César Chávez Padilla, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno (SGG), acudió a dialogar con los manifestantes para solicitarles que liberaran la vialidad, argumentado que previamente ya se había hablado con las mineras sobre aprobar el impuesto, del cual estas aceptaron, sin embargo los inconformes se negaron en ese momento.



Rechazan la propuesta



Después de escuchar el informe de Fabiola Torres, secretaria de Gobierno, Carlos Pavón Campos, secretario del SNMM, dijo que “el gobernador quiere legislar en un asunto laboral que es competencia exclusiva de la federación por tratarse del sector de la minería”.



Consideró que lo que propone el gobierno “es la aplicación de un impuesto confiscatorio, desproporcionado, que no se relaciona con las utilidades sino afecta directamente la producción y, por consiguiente, al empleo”.



Pavón agregó que el supuesto Impuesto Ecológico responde al quebranto financiero cometido en la administración anterior, así como a supuestos actos de corrupción y desvíos de recursos.



Aplicar el impuesto, dijo, “es ser cómplices de la aplicación de un impuesto ilegal e inconstitucional que atenta contra la economía del estado, de los derechos de nuestros agremiados y el empleo, además que es totalmente irreal que pida aplicar los ingresos de las empresas de manera discrecional, y pedirle al causante que una parte de lo que pague sea para compensar la afectación que se hiciera a los trabajadores de sus utilidades”.



El dirigente sindical minero ofreció una tregua para abrir un espacio de diálgo y acuerdo.



Impuesto, acto de justicia: Tello



El gobernador Alejandro Tello Cristerna reprochó que los mineros hubieran bloqueado la carretera por, defender los intereses de una empresa privada, violentando el derecho de miles de ciudadanos que transitan diariamente esa vía que conduce de Fresnillo a Zacatecas.



Catalogó como incongruente que los trabajadores sean manipulados por los directivos de las empresas para confrontar, pues incluso en las pancartas de protesta había consignas en contra hasta de los maestros.



Tello Cristerna insistió en que el cobro del impuesto ecológico de ninguna manera impacta en los ingresos de los trabajadores de la industria minera, porque debe ser pagado por los dueños de las empresas contaminantes, sin que afecte a sus trabajadores.



El gobernador reiteró su respeto por las justas demandas de la ciudadanía; refirió como ejemplo las manifestaciones por el gasolinazo, en que los zacatecanos dieron muestra de respeto y civilidad sin recurrir a la violencia ni toma de vialidades; “no permitiremos que empresarios afecten los derechos de los ciudadanos por sus intereses privados, y mal informen a sus trabajadores para violentar la ley”.



Alejandro Tello manifestó su disposición de sentarse a dialogar cuantas veces sea necesario para explicarles los efectos de este gravamen; incluso, exhorta a que por los cauces legales se impugne para que se determine si el cobro es constitucional o no.



Apoyo de Morena



El diputado de Morena, Luis Medina Lizalde, expresó que el impuesto representa “muy poco” de lo que las mineras ganan por explotar las riquezas naturales del estado.



“Yo considero que es muy injusto que en Zacatecas solo se queden 8 centavos de cada mil dólares, las empresas mineras se están llevando las riquezas de los zacatecanos y de todas las generaciones”, dijo.



Aseveró que la reacción de querer revertir el impuesto ecológico “no tiene sustento moral, más que la avaricia”, además de que es mentira que a causa del impuesto se ponga en riesgo las explotaciones mineras en el estado, ya que la variante determinante es el precio internacional de los metales. Además, acusó a Carlos Pavón de obedecer a intereses de las mineras, no de sus trabajadores.



El legislador priísta Gustavo Uribe comentó que el impuesto es un beneficio que se busca para Zacatecas. Las mineras, dijo, “obtienen mucho beneficio y ganancia y yo creo que los zacatecanos merecemos algo de ello”.



Liberan carretera



La carretera que mantenían bloqueada los trabajadores mineros fue liberada después de las 10 de la noche. El gobierno estatal celebró los acuerdos para que decidieran retirarse.



Se atribuyó la negociación “al diálogo que mantuvo la secretaria General de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, con el secretario general del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos”, según se dio a conocer mediante un comunicado.



Se informó que ambas partes determinaron privilegiar los intereses de los trabajadores mineros y propiciar condiciones para mantener la inversión en la industria minera, por lo que los manifestantes se retiraron de manera pacífica.



En reconocimiento a la apertura y disposición mostrada por la administración estatal, Pavón Campos, así como los líderes de las secciones 62, 72, 261 y 102, determinaron levantar el bloqueo que mantenían en la carretera Frenillo - Zacatecas, a la altura del aeropuerto, como muestra de voluntad, se indicó en el boletín.



Entre los acuerdos está mantener un diálogo permanente con el objetivo de dirimir cualquier inquietud o diferencia, así como privilegiar el acuerdo y la conciliación, para lo cual, se realizará una reunión en la que participarán los titulares de las secretarías General de Gobierno, Finanzas y Economía, además de los secretarios seccionales del sindicato.





