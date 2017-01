Goku es embajador de los Juegos Olímpicos de 2020 Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Goku es embajador de los Juegos Olímpicos de 2020. (Toei/Tokyo 2020). (Cortesía)



Si quieres refrescarte la memoria, dale click aquí y checa el video de presentación.



Y bueno, con la participación de Mario y Pac-Man nos quedó claro algo: esta ceremonia sería una de las mejores para los geeks/gamers.



Ahora tenemos una razón más para saltar de gusto, pues la tienda oficial de souvenirs de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tiene productos bastante peculiares.



Por ejemplo, venden playeras conmemorativas con personajes de Dragon Ball, Sailor Moon, Yokai Watch y Naruto, además de clásicos como Crayon Shin-Chan.



En estos productos se puede leer el clásico cántico para animar a los atletas en esta competición. "Ganbare Nippon", que significa "Go for it, Japan." (ve por ello, Japón).



Debe haber una muy buena razón para que los personajes de Nintendo no aparezcan en estos productos, considerando que el primer ministro salió disfrazado como el plomero de Nintendo.



Si te interesa conseguir alguno de estos productos, da click aquí.



Gracias, Comicbook



Síguenos en Twitter @gamedots y Facebook, o visita nuestro canal de YouTube



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Hace ya un ratote que fueron los Juegos Olímpicos de Rio, y nos sorprendió a todos ver la participación de algunos personajes de videojuegos y ánime en un video muy especial.Si quieres refrescarte la memoria, dale click aquí y checa el video de presentación.Y bueno, con la participación denos quedó claro algo: esta ceremonia sería una de las mejores para los geeks/gamers.Ahora tenemos una razón más para saltar de gusto, pues la tienda oficial de souvenirs de los, tiene productos bastante peculiares.Por ejemplo, venden playeras conmemorativas con personajes de Dragon Ball, Sailor Moon, Yokai Watch y Naruto, además de clásicos como Crayon Shin-Chan.En estos productos se puede leer el clásico cántico para animar a los atletas en esta competición. "Ganbare Nippon", que significa "Go for it, Japan." (ve por ello, Japón).Debe haber una muy buena razón para que los personajes de Nintendo no aparezcan en estos productos, considerando que el primer ministro salió disfrazado como el plomero de Nintendo.Si te interesa conseguir alguno de estos productos, da click aquí.Gracias, ComicbookSíguenos en Twitter @gamedots y Facebook, o visita nuestro canal de YouTube Agregar a favoritos méxico

goku

juegos olímpicos

mario bross