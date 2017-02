Goles de Illarramendi y Vela dejan a Real Sociedad en cuarto lugar AP

Un mísil de Illarramendi desde unos 30 metros selló el viernes la victoria 2-1 de la Real en su visita al Espanyol, para que el club vasco desplazara a Atlético Madrid y colocarse en el cuarto puesto. Los cuatro primeros en España se clasifican a la próxima Liga de Campeones. El otro gol de la Real fue obra del delantero mexicano Carlos Vela.



En 2013, luego de una excelente temporada de Illarramendi para que la Real terminase cuarta en la liga, el Madrid pagó 40 millones de euros (43 milliones de dólares) por el volante defensivo. Se suponía que iba a ser una pieza clave con los merengues, pero Illarramendi nunca pudo consolidarse con el gigante europeo. Dos años después, fue vendido de vuelta a la Real por la mitad del precio original.



Un año y medio desde su retorno, Illarramendi solo se ha perdido un partido liguero esta temporada, convirtiéndose en un jugador fundamental para el técnico Eusebio Sacristán.



Para anotar el segundo, Illarramendi se apoderó de un mal pase del zaguero espanyolista David Lopez y no lo pensó dos veces para sacar un derechazo desde fuera del área. Su primer gol de la temporada fue un lujo: el disparo dejó parado al arquero Diego López.



"No es lo mío pero hoy ha salido bien", dijo Illarramendi. "Dormir en puestos Champions es anecdótico. Estamos a un gran nivel y hay que seguir".



Vela abrió la cuenta a los 26 tras dominar magistralmente un pase en elevación de Iñigo Martínez.



El extremo paraguayo Hernán Pérez empató transitoriamente para el local a los 35, cuando eludió a dos defensores del área antes de batir al arquero argentino Gerónimo Rulli.



El Atlético puede recuperar el cuarto puesto si el domingo vence al Celta de Vigo.



La derrota cortó la racha de tres victorias de Espanyol, octavo en la tabla.



