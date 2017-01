Golpea a su hijo... y no lo detienen Redacción

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) efectuaban un recorrido de vigilancia a pie por la calle Reforma de la zona Centro, cuando fueron abordados por un muchacho de nombre Guillermo, de 22 años, quien informó haber sido golpeado por su papá.



La agresión se registró en el interior del comercio de nombre Jar Cell, en ese sitio, el padre del afectado llegó al lugar y exigió una herramienta que tenía su hijo que había dejado en ese sitio.



A dicha petición, Guillermo no se negó y le dijo a su padre que entrara y que se llevara la herramienta que le pertenecía, tras dicho comentario el hombre volteo y con ayuda de una cruceta metálica empezó a golpearlo.



Tras la agresión el afectado terminó con la cara dañada, tras lo sucedido el agresor huyó corriendo, el afectado dijo que interpondría denuncia.



