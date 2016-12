Golpes, los que separan a las familias Edwin Rocha

María Magdalena Murillo López, delegada de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del DIF, aseguró que una causante es la falta de comunicación en las parejas, sobre todo en los jóvenes, ya que no tienen estabilidad emocional ni solvencia económica.



De los 300 casos que son atendidos mensualmente, aproximadamente un 30%, es decir entre 90 y 100 casos son para solicitar el divorcio.



La funcionaria municipal explicó que no todos esos asuntos proceden.



“Quien dictamina si procede o no es un juzgado, pero antes de llegar a ello se les invita a participar en una terapia de manera voluntaria; solo la mitad la toma”, dijo la delegada.



Respecto al abandono de menores, la funcionaria enfatizó que en la mayoría de los casos se presenta por parte de la madre, frecuentemente separadas o divorciadas.



Destacó que últimamente han registrado tres casos de abandono, “los cuales ya se están atendiendo para dictaminar su resolución” finalizó.



