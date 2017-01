Gosling: Debbie Reynolds fue inspiración de 'La La Land' AP

El actor agradece a la madre de la también fallecida Carrie Fisher por su maravillosa trayectoria, al recibir anoche un premio del Festival de Cine de Palm Springs



Gosling agradeció a Reynolds "por su maravillosa trayectoria" al recibir anoche un premio del Festival de Cine de Palm Springs.







El actor agregó que el elenco y el equipo de la película veía todos los días a Reynolds en el musical clásico de 1952 Singin' In The Rain (Cantando Bajo la Lluvia) para inspirarse.



Gosling calificó a Reynolds "como un verdadero talento sin paralelo".



Reynolds murió el miércoles a los 84 años, un día después que su hija la actriz Carrie Fisher, quien falleció a los 60.



Según reportes Fisher había sufrido un infarto cuatro días antes.



