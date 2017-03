Gran Bretaña debate uso obligatorio de tacones AP

Los miembros del Parlamento debatieron una prohibición al uso obligatorio de tacones altos en los centros laborales, en respuesta a una petición iniciada por una recepcionista que recibió la orden de regresar a su casa sin derecho a pago por usar zapatos bajos.



Nicola Thorp alega que en diciembre de 2015 sus superiores le dijeron que sus zapatos eran inaceptables para una asignación temporal en Londres con la firma financiera PwC.



Su agencia contratista, Portico, tenía un código de vestuario que especificaba que las mujeres trabajadoras debían usar pantimedias que no fueran opacas, tener el cabello "sin que se le vean las raíces" de otro color, usar maquillaje y "reaplicárselo regularmente", además de usar zapatos con tacones de entre 5 y 10 centímetros.



Para Thorp, eso fue demasiado y comenzó una petición en línea, calificando al código de vestimenta "sexista y anticuado". Ha conseguido más de 150.000 firmas, haciéndola apta para un debate en el Parlamento.



Thorp dijo a la BBC que el "código de vestimenta debe de reflejar la sociedad". "Hace 20 años, a las mujeres no se les permitía usar pantalones, que es lo mismo que estoy haciendo ahora", dijo. "Y solo es que eso ha cambiado porque algunas mujeres alzaron la voz y dijeron 'creemos que tenemos el derecho a usar pantalones'''.

El debate del lunes no es vinculante, pero está aumentando la presión política para que las empresas eliminen el uso obligatorio de los tacones altos. La ley británica prohíbe que las empresas discriminen a las mujeres, pero la Comisión del Parlamento sobre Igualdad y Mujeres dijo en un informe propiciado por lo que le ocurrió a Thorp que los "códigos de vestimenta discriminatorios" siguen siendo una práctica común.



Los legisladores dijeron que escucharon a cientos de mujeres que "nos contaron sobre el dolor y el daño a largo plazo que les causa usar tacones altos durante largos períodos en el trabajo, así como a mujeres a las que les habían obligado a teñirse el cabello de rubio, usar prendas sugerentes y reaplicarse maquillaje constantemente".



