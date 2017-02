Grave crisis amenaza con desaparecer la Coparmex Redacción

El origen de esta debacle se encuentra en el propio Gonzalo Castanedo, quien en cuatro años que tiene como presidencia ha usado al organismo cúpula empresarial para sus propios intereses.



Castanedo nunca ha rendido informes anuales, ha remodelado las instalaciones de Coparmex, cuya sede está en un edifico propiedad de Castanedo, quien se niega a dejar la presidencia y quiere prolongar su mandato cuando menos menos hasta el 2018.



Electo para el periodo 2013-2014 se reeligió para el 2015-2016 y hasta ahora no ha convocado elecciones y dado que Coparmex es un sindicato patronal, consiguió la toma de nota hasta 2018.



Imagen platicó con varios socios de Coparmex, preocupados por el presente y el futuro del organismo cúpula empresarial.



Todos opinan que la presidencia de Gonzalo Castanedo al frente del organismo patronal ha sido esquizofrénica. Nunca ha rendido informes anuales de su gestión, ha despedido empleados aparentemente sin razón alguna, toma decisiones sin consultar al Consejo y su actividad principal es viajar a México a costillas de las finanzas de Coparmex.



La organización es inquilino del edificio del propio Castanedo. Pero de un pequeño espacio que ocupaba hace cuatro años hoy tiene impresionantes oficinas, remodeladas con recursos cuyo origen preocupa a los socios de Coparmex.



“No sabemos si pidió prestado para ello y ahora la organización está endeudada o si esos dineros se los dio el gobierno. Lo único es que las remodelaciones se hicieron con dinero de Coparmex”, dice uno de los socios con quienes Imagen platicó del problema.



Los centros estatales de Coparmex son autónomos; incluso, sus estatutos no son iguales unos a otros y la Coparmex-México no tiene injerencia en la vida interna de ellos. Cada uno de maneja según los propios deseos de los afiliados.



Para ser socio de Coparmex lo único que se tiene que demostrar es que se es patrón de cuando menos un trabajador. Por eso en el organismo se han afiliado arquitectos, como el propio Castanedo, médicos o dueños de farmacias.



En Coparmex Zacatecas, la conducta de Castanedo ha ocasionado que de 128 socios que había cuando él llegó acaso queden 40, algunos de los cuales ya se organizan para convocar elecciones de acuerdo a estatutos y reemplazar al pequeño Napoleón en que se ha convertido Gonzalo Castanedo.



