Grúas Escobedo, tricampeón de la Liga Mayor

Liga Municipal de Futbol en Zacatecas dentro de su categoría Mayor luego de vencer en la gran final dos goles por cero a Morelos sobre el campo Carlos Vega Villalba del Incufidez.



Cargados de motivación luego de haber eliminado a la oncena con el mayor goleo por equipos como fue Olympic en un duelo de alto voltaje y frente al compromiso de obtener el tercer título para sus vitrinas, el conjunto de Grúas Escobedo, además con una serie de jugadores de gran experiencia en este tipo de compromisos, salió desde el principio del mismo en busca de imponer sus condiciones a fin de reflejarlo en el tanteador, y en lo posterior, manejar las circunstancias a su antojo, mérito que los llevó a marcar el primer tanto apenas al minuto tres por conducto de Edwin García, que en una jugada a balón parado, se hizo presente para mandar un testarazo que se fue directo hacia las redes.



De esa manera, Morelos trató de reaccionar para encontrar la igualada y no batallar con el tiempo como enemigo durante el resto del partido, no obstante, en lo inmediato los de Grúas, a través de Leobardo Gutiérrez como uno de sus referentes en el medio campo, se volvió a convertir en el dueño de la pelota y de las mejores aproximaciones, sobre todo por la banda derecha en relación a su ataque, que en varias ocasiones mandó servicios peligrosos al área en busca de rematadores, pero en ninguna encontró quien la empujara, al menos de manera correcta.



Incluso, pese a algunas malas salidas del guardameta morelense al tratar de cortar servicios o desde los saques de esquina, se sintió la peligrosidad de los de Grúas, aunque todo quedó únicamente en el susto tras la llegada del medio tiempo.



Fue para la segunda mitad que Morelos en su ímpetu por emparejar el marcador, adelantó líneas y con ello sí generó algo de peligro en la meta defendida por Francisco González, quien apareció con buenas intervenciones y atajadas oportunas para enfriar las aproximaciones de la oncena morelense, que en el pecado llevó la penitencia, y frente a su deseo por encontrar su tanto de la esperanza, dejó muchos espacios que fueron la válvula de escape para Grúas, que una buena cantidad de llegadas para marcar el segundo, pero no fue hasta el minuto 75 que Jorge Cabral remató de volea un balón elevado en saque de esquina para mandarla guardar.



Así, únicamente fue cuestión de tiempo para oficializar el tricampeonato de Grúas Escobedo, pues aunque todavía pudo haber caído el tercero en contra de Morelos, el tiempo y la contundencia ya no lo permitieron y el partido finalizó.



Una vez concluido el cotejo, tuvo lugar en presencia del presidente de la liga municipal de futbol, Valentín Cervantes y otras autoridades de la misma, la ceremonia de premiación, en la que se recompensó entre varias cosas, a la mejor defensa que fue Grúas Escobedo, la mejor ofensiva que resultó Olympic, además del campeón goleador de este mismo cuadro, a Aldo Rosales con 36 pepinos, y claro, a los tres primeros lugares del certamen, Grúas Escobedo, Morelos y Olynpic, de manera respectiva.



