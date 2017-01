Grupo especial contra el abigeato atiende demanda de ganaderos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La puesta en operación del Grupo Especial Contra el Abigeato de la Policía Ministerial permitirá hacer frente al abigeato. (Cortesía) además de atender una demanda en materia de seguridad por parte de los ganaderos zacatecanos.



Así lo expresaron el Procurador General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, y el secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, quienes calificaron como un acierto la medida en materia de seguridad implementada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.



Bonilla Gómez destacó la importancia del Grupo, ya que apoyará a la ganadería, actividad que representa, aproximadamente, 4 mil 800 millones de pesos anuales para Zacatecas, pues según el Registro Nacional Agropecuario, en la entidad hay más de 45 mil unidades, tan solo de ganado bovino.



Detalló que, anteriormente, el control del abigeato corría a cargo de la Policía Rural en las comunidades, donde existía un control estricto debido a que los propios usos y costumbres facultaban a los llamados Rurales para ejercer todo tipo de funciones, incluyendo atender el robo de ganado.



Detalló que en 1970, con la incorporación de la Policía Judicial, se creó la Policía Ganadera, que junto con la Rural, dio seguimiento al tema con cierto nivel de éxito; sin embargo, en los 90 el abigeato aumentó debido a que la disminución de efectivos rurales y el enfoque de la Federal a delitos del orden urbano.



Bonilla Gómez se refirió a la buena coordinación que habrá, con este Grupo Especial, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Sistema Estatal de Seguridad Pública y las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y del Campo (Secampo) para atender el robo de ganado.



Al respecto, el procurador Murillo Ruiseco mencionó que los municipios con mayor incidencia en este delito son Fresnillo, Pinos, Tlaltenango, Guadalupe y Zacatecas, y que los datos de 2015 registraron 542 denuncias; no obstante, en 2016 bajó a 282, lo cual indica que debe seguir el trabajo en el mismo sentido.



Asimismo, informó que ya han presentado varias iniciativas de reforma al Código Penal del Estado ante la Legislatura local para que el abigeato sea castigado con mayor rigor, proponiendo que sea un delito calificado.

A su vez, Bonilla Gómez dijo que factores como el incremento del ganado y la sequía provocaron el aumento del costo de las cabezas y, por ende, el alza de esta actividad delictiva.



Sumado al Grupo Especial Contra el Abigeato —agregó— hay acciones importantes como la obligatoriedad, desde el próximo 1 de febrero, en todo el territorio nacional, del arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga).



El Siniiga es un método de rastreabilidad o trazabilidad que ayudará, de manera directa, a detectar cualquier cabeza de ganado que se mueva por el estado y el país. Si un ejemplar no cuenta con el arete será motivo de sospecha de abigeato, incluso durante traslados de lugares de engorda a los de agostadero.



De igual manera —refirió el Secretario del Campo— no podrá comprarse ni venderse ganado que no esté identificado con el arete Siniiga y tampoco podrá haber sacrificio en los rastros para el ganado que carezca de dicha identificación.



Además, existen el Registro de Movilidad de Ganado, aunado a la coordinación de esfuerzos del gobierno federal y la administración estatal en materia de inspección y vigilancia, que incluye apoyo de la Secampo a las asociaciones ganaderas para que no descuiden los temas de inocuidad y sanidad.



Finalmente, ambos funcionarios mencionaron que estas acciones, junto con las acciones del Grupo Especial Contra el Abigeato de la Policía Ministerial, servirán para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en el sector rural, que es pieza clave para el desarrollo de Zacatecas.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La puesta en operación del Grupo Especial Contra el Abigeato de la Policía Ministerial permitirá hacer frente a un delito grave en la entidad,Así lo expresaron el Procurador General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, y el secretario del Campo,, quienes calificaron como un acierto la medida en materia de seguridad implementada por el gobernadorBonilla Gómez destacó la importancia del Grupo, ya que apoyará a la ganadería, actividad que representa, aproximadamente,, pues según el Registro Nacional Agropecuario, en la entidad, tan solo de ganado bovino.Detalló que, anteriormente, el control del abigeato corría a cargo de la Policía Rural en las comunidades, donde existía un control estricto debido a que los propios usos y costumbres facultaban a los llamados Rurales para ejercer todo tipo de funciones, incluyendo atender el robo de ganado.Detalló que en 1970, con la incorporación de la Policía Judicial, se creó la Policía Ganadera, que junto con la Rural, dio seguimiento al tema con cierto nivel de éxito; sin embargo, en los 90 el abigeato aumentó debido a que la disminución de efectivos rurales y el enfoque de la Federal a delitos del orden urbano.Bonilla Gómez se refirió a la buena coordinación que habrá, con este Grupo Especial, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Sistema Estatal de Seguridad Pública y las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y del Campo (Secampo) para atender el robo de ganado.Al respecto, el procurador Murillo Ruiseco mencionó que los municipios con mayor incidencia en este delito son Fresnillo, Pinos, Tlaltenango, Guadalupe y Zacatecas, y que los datos de 2015 registraron 542 denuncias; no obstante, en 2016 bajó a 282, lo cual indica que debe seguir el trabajo en el mismo sentido.Asimismo, informó que ya han presentado varias iniciativas de reforma al Código Penal del Estado ante la Legislatura local para que el abigeato sea castigado con mayor rigor, proponiendo que sea un delito calificado.A su vez, Bonilla Gómez dijo que factores como el incremento del ganado y la sequía provocaron el aumento del costo de las cabezas y, por ende, el alza de esta actividad delictiva.Sumado al Grupo Especial Contra el Abigeato —agregó— hay acciones importantes como la obligatoriedad, desde el próximo 1 de febrero, en todo el territorio nacional, del arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga).El Siniiga es un método de rastreabilidad o trazabilidad que ayudará, de manera directa, a detectar cualquier cabeza de ganado que se mueva por el estado y el país. Si un ejemplar no cuenta con el arete será motivo de sospecha de abigeato, incluso durante traslados de lugares de engorda a los de agostadero.De igual manera —refirió el Secretario del Campo— no podrá comprarse ni venderse ganado que no esté identificado con el arete Siniiga y tampoco podrá haber sacrificio en los rastros para el ganado que carezca de dicha identificación.Además, existen el Registro de Movilidad de Ganado, aunado a la coordinación de esfuerzos del gobierno federal y la administración estatal en materia de inspección y vigilancia, que incluye apoyo de la Secampo a las asociaciones ganaderas para que no descuiden los temas de inocuidad y sanidad.Finalmente, ambos funcionarios mencionaron que estas acciones, junto con las acciones del Grupo Especial Contra el Abigeato de la Policía Ministerial, servirán para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en el sector rural, que es pieza clave para el desarrollo de Zacatecas. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

alejandro tello

bonilla gomez