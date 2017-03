Guadalupe será el municipio mejor iluminado Redacción

“Aprovecharemos la ventana de oportunidades que se abre con la Ley de Asociaciones Público Privadas en un esquema de fideicomiso, en el cual la inversión la realiza una empresa privada, el pago del servicio del suministro de energía a la CFE lo hace el municipio y con el ahorro que se genere por el uso de una tecnología más eficiente, se va pagando el costo de las luminarias”, dijo.



La operación se aprobó el jueves por el Congreso local, con lo cual el municipio de Guadalupe convocará a una licitación pública internacional para que quien la gane, invierta en el reemplazo de 15 mil 806 luminarias de la cabecera municipal y 28 comunidades, en beneficio de 200 mil ciudadanos.



Guadalupe se une así a 59 ciudades, como León, Monterrey, Mérida, Guadalajara, Zapopan, Tijuana y Hermosillo que operan ya mediante este esquema.



“Tenemos que aprovechar las ventajas de la Asociación Público Privadas para dan un brinco al futuro”, explica Flores, quien señala que en seis meses, Guadalupe será el municipio mejor iluminado del estado.



El fideicomiso se crea a un plazo de hasta 10 años, con posibilidades de prórroga, al término de los cuales, las luminarias pasan a ser propiedad plena del ayuntamiento; o se puede renovar y la empresa volvería a invertir para reemplazar las luminarias por otras con las nuevas tecnologías que entonces existan.



La empresa que gane la licitación deberá invertir entre 150 y 200 millones de pesos para la instalación de las 15,806 luminarias de la más avanzada tecnología y asumir el compromiso de mantener funcionando cuando menos el 95%; tendrá un plazo de 48 horas para sustituir las que fallen, lo que garantiza que el alumbrado público siempre funcione con la máxima eficiencia.



“Nos darán un software para que una sola persona, desde una oficina, se dé cuenta si una lámpara va a fallar en unas horas o días más o si una ya falló; no necesitaremos brigadas completas para hacer el trabajo y podremos reemplazar un porcentaje equis de las luminarios que sean dañadas por vandalismo”, dijo Flores.



En la actualidad el municipio gasta más de 200 mil pesos mensuales en el mantenimiento del sistema de alumbrado público, que a partir de esta operación, será responsabilidad de la empresa que gane la licitación.



“Una de las mayores demandas de la sociedad, explica el presidente municipal de Guadalupe es por un alumbrado público eficiente, que evite robos, delitos, asaltos; el municipio no tiene el recurso para una inversión de este tamaño y por eso licitamos un proyecto para que sea una empresa privada quien la realice, quien se ocupe del mantenimiento. “Eso nos libera recursos para atender otras necesidades”, dice Enrique Flores.



¿Se privatiza el alumbrado público en Guadalupe, como dicen algunos diputados?

Por supuesto y absolutamente que no, asegura Flores. El servicio de energía eléctrica lo seguirá dando la Comisión Federal de Electricidad y la responsabilidad de otorgar el servicio de alumbrado público es una facultad irrenunciable del municipio; lo único que hará la empresa privada es suministrar, colocar y darle mantenimiento a las luminarias, cuyo costo se paga paulatinamente con el ahorro generado por la nueva tecnología.



Guadalupe paga actualmente 2 millones 654 mil pesos mensuales de energía a la CFE y lo seguirá haciendo. Con el ahorro que se genera por la mayor eficiencia de las luminarias, paulatinamente se amortiza el costo de la lámpara y la empresa privada recupera su inversión con un margen de ganancia.



“En este momento, explica Enrique Flores, 12 mil de las casi 16 mil lámparas tienen focos de vapor de sodio de 110 watts; con la nueve tecnología, el consumo será de 60 watts, con mayor luminosidad; con ese ahorro es con lo que se pagarán las luminarias”.



La empresa que gane la licitación se compromete a mantener funcionando el servicio todo el tiempo que dure el contrato, que en este caso es de 10 años y prorrogable. “En los municipios donde se ha hecho la misma operación, la empresas se interesan en prorrogar el contrato; a los ocho o nueve años quieren renovar el contrato por otros diez años y de esa manera el sistema siempre se mantiene vigente”.



