Guajardo y Videgaray, listos para visitar la Casa Blanca Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El titular de la SE dijo que esta noche llegarán a la capital de la Unión Americana, ‘para pernoctar e iniciar el diálogo a partir de mañana. En la junta hablaremos de temas estrategia política, algunos casos pendientes, y tendremos interlocución en materia comercial. La presente administración tuvo tiempo y ya conoce las estrategias del juego de Donald Trump’. Escuchamos (las declaraciones del nuevo presidente de EU) de manera muy cautelosa. Las negociaciones se harán a su debido tiempo, ya que se trata de procesos muy estrictos. Ayer recibimos instrucciones específicas por parte del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de expresarnos sus más profundos intereses y objetivos en esta visita oficial”.

‘A mí me quedó clarísimo que los tratados y negociaciones no deben violar el derecho interno ni los acuerdos que ya tenemos. Una premisa es que todo el mundo gane. Las pláticas deben de tener un carácter trilateral: Canadá, Estados Unidos y México. El comercio sólo es un tema de muchos que trataremos: la cancillería mexicana’ asegura estar puesta y dispuesta.

No aceptaremos nada que impida o frene los flujos económicos de México. En materia de comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se modernizará. También hablaremos de tecnología y no aceptaremos ningún tipo de obstáculos. Buscaremos medidas que nos beneficien a todos. Nada podrá ser exagerado ni privativo”, finalizó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía (SE), adelantó esta mañana la agenda que tendrá junto con Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), en su visita con el grupo coordinador de Donald Trump, en Washington D. C., donde defenderán, a toda costa, ‘los derechos e intereses de los connacionales que residen en Estados Unidos.El titular de la SE dijo que esta noche llegarán a la capital de la Unión Americana, ‘para pernoctar e iniciar el diálogo a partir de mañana. En la junta hablaremos de temas estrategia política, algunos casos pendientes, y tendremos interlocución en materia comercial. La presente administración tuvo tiempo y ya conoce las estrategias del juego de Donald Trump’.‘A mí me quedó clarísimo que los tratados y negociaciones no deben violar el derecho interno ni los acuerdos que ya tenemos. Una premisa es que todo el mundo gane. Las pláticas deben de tener un carácter trilateral: Canadá, Estados Unidos y México. El comercio sólo es un tema de muchos que trataremos: la cancillería mexicana’ asegura estar puesta y dispuesta. Agregar a favoritos casa blanca

ildefonso guajardo villarreal

secretaría de economía

luis videgaray caso

sre

donald trump