Guarderías del IMSS impartirán educación preescolar

En Coahuila, el director General del IMSS, Mikel Arreola Peñalosa,informó que se autorizó que las guarderías impartieran la educación preescolar, en apoyo a las madres trabajadoras.



De gira por ese estado, el funcionario federal dijo que incluir dicho grado adicional permitirá incrementar el perfil educativo de todo el estado.



Añadió que no se trata de un trabajo trivial, ya que son 59 guarderías, a las cuales se les hizo una evaluación, para ver si se cumplían los programas de la Secretaría de Educación Pública.



Lo que se busca es incrementar las guarderías en un 150 por ciento, por lo que, de las 59 instancias, Coahuila contará con seis nuevos espacios de este tipo.



En la empresa Delphi, ubicada en el Parque Industrial Santa María, del municipio de Ramos Arizpe, Arreola Peñalosa, hizo el anuncio, donde dijo que ahí se instalará una guardería adicional, de las seis nuevas que se anunciaron para Coahuila.



Desde los 43 días de nacido el pequeño ingresa a la guardería, pero a los tres años, el menor era sacado de la guardería, para ingresarlo a un kinder, si a la madre trabajadora le iba bien, pues ingresaba a una institución gratuita, pero si la suerte no le favorecía en un solo año tendría que invertir 70 mil pesos de inscripción y colegiatura.



Citó el ejemplo de que sacar a un niño de una instancia infantil cuando todavía tiene derecho, representa perder competitividad, y un horario laboral, además de pedirle a un familiar que vayan por él.



Finalmente dijo que el niño en la guardería no solo aprende los programas escolares, sino que se desarrollan integralmente.



Coahuila cuenta con 59 guarderías que cuentan con un total de 8 mil 900 lugares, para hijos de madres trabajadoras, de los cuales 2 mil 500 son para menores de 3 a 4 años que inician su educación preescolar.



