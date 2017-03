Guatemala: 19 muertos en incendio en albergue para menores AP

El vocero de Bomberos Voluntarios, Mario Cruz, dijo a la estación radial Emisoras Unidas que el incendio aún no ha sido controlado pero que han podido rescatar algunos cuerpos.



"Todavía se están apagando focos de incendio y se hace rastreo en el lugar", comentó. "Puede ser que todavía haya personas en el lugar".



Agregó que además de los 19 fallecidos los rescatistas han atendido a 25 heridos, algunos de gravedad. Se estima que la cifra de lesionados podría aumentar.



El albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, localizado en las afueras de la ciudad de Guatemala, ha sido criticado por tener sobrepoblación y por ser escenario de supuestos abusos. Las autoridades no han dicho cuánta gente estaba en el lugar en el momento del incendio.



Los 25 lesionados fueron trasladados al hospital Roosevelt de Guatemala, incluidas 18 mujeres menores de edad de entre 13 y 16 años. El director del lugar, doctor Carlos Soto, dijo que 14 de las menores están graves.



"Corre riesgo su vida severamente", dijo Soto.



