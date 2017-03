Guatemala: Cuatro rehenes y dos muertos en motín AP

El vocero de la policía Pablo Castillo informó la muerte de dos celadores durante el amotinamiento que comenzó el domingo en el Centro Correccional Etapa II ubicado en el municipio de San José Pinula, unos 20 kilómetros al este de la capital guatemalteca.



Los menores mantienen retenidos a cuatro celadores tras liberar a uno durante la madrugada y se ha establecido una mesa en el interior del correccional para negociar su liberación.



Entre las principales demandas de los recluidos están mejoras en la comida y las visitas y el traslado de al menos 250 menores que pertenecen a una misma pandilla y que están recluidos en otros correccionales.



Los presos mostraron a periodistas a uno de los rehenes, que dijo llamarse Haroldo Muñoz, y quien esposado rogó por su vida y pidió a las autoridades que accedieran a las demandas de los presos.



"Lo que queremos es que nos traigan a nuestros compañeros. Ya mucho maltrato, tenemos miedo de que los quemen como pasó con las niñas del hogar", gritó a través de las rejas uno de detenidos, que no quiso identificarse.



El preso se refería al incendio dos semanas atrás en un albergue estatal en el que murieron 40 adolescentes.



Los detenidos explicaron que están dispuestos a morir si no se cumplen sus demandas.



William González, vocero de los bomberos voluntarios, dijo que los detenidos solo concedieron 15 minutos para rescatar los cuerpos de los fallecidos, lo que se hizo a través de una pared y sosteniendo los cadáveres con lazos.



Según la policía en el correccional se mezclan menores en conflicto con la ley y adultos que ya purgaron sus sentencias y que en el lugar cumplieron la mayoría de edad. Entre los internos hay 45 pandilleros de la Mara 18 que mantienen a los rehenes y 180 paisas, como se definen quienes no pertenecen a ninguna pandilla.



El 8 de marzo varias menores se amotinaron, se fugaron y luego fueron recapturadas tras denunciar que eran víctimas de abusos y malos tratos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, también ubicado en San José Pinula. Un incendio posterior supuestamente provocado por las mismas niñas dejó también unas 15 menores heridas, algunas de gravedad.



