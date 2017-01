Guatemala: juez que denunció a magistrada se va del país AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En un post de su cuenta de Facebook, que acompaña con una foto desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ruano anunció que se marchaba del país: "Las decisiones difíciles siempre implican riesgos. Voy con la plena seguridad de que hice lo correcto", escribió sin descartar que pudiera regresar al país.



La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga grupos paralelos y de seguridad incrustados en el Estado, confirmó la salida de Ruano.



En una conversación grabada y hecha pública el miércoles, se escucha cuando Stalling le dice al juez cómo debía resolver el caso y le pide dejar en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, ofreciéndose como garante de que permanezca en el país. Tras la denuncia, el juez se excusó para no conocer más el juicio.



El mismo miércoles, tras darse a conocer la denuncia, la Comisión y la fiscalía solicitaron el retiro de la inmunidad a Stalling para poder investigarla. Sus pares decidirán si se le investiga o no.



La fiscal general, Thelma Aldana, dijo a The Associated Press que lamentaba la salida de Ruano, y que la fiscalía tiene la "grabación con extracción forense suficiente para que declaren con lugar el antejuicio" contra la magistrada.



Angel Pineda, vocero del Organismo Judicial dijo que Ruano solicitó el miércoles una licencia para ausentarse de sus labores, la cual le fue concedida sin especificar por cuanto tiempo.



Otto Molina Stalling será juzgado junto a otras 19 personas para enfrentar acusaciones por ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a la farmacéutica Pisa por servicios de diálisis. Según la fiscalía, unas 15 personas fallecieron debido a mala praxis.



redaccion@imagenzac.com.mx GUATEMALA (AP) — El juez Carlos Ruano, quien el miércoles denunció presiones de Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, para dejar en libertad a su hijo a pesar de estar acusado por corrupción, salió del país por motivos de seguridad.En un post de su cuenta de Facebook, que acompaña con una foto desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ruano anunció que se marchaba del país: "Las decisiones difíciles siempre implican riesgos. Voy con la plena seguridad de que hice lo correcto", escribió sin descartar que pudiera regresar al país.La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga grupos paralelos y de seguridad incrustados en el Estado, confirmó la salida de Ruano.En una conversación grabada y hecha pública el miércoles, se escucha cuando Stalling le dice al juez cómo debía resolver el caso y le pide dejar en libertad a su hijo, Otto Molina Stalling, ofreciéndose como garante de que permanezca en el país. Tras la denuncia, el juez se excusó para no conocer más el juicio.El mismo miércoles, tras darse a conocer la denuncia, la Comisión y la fiscalía solicitaron el retiro de la inmunidad a Stalling para poder investigarla. Sus pares decidirán si se le investiga o no.La fiscal general, Thelma Aldana, dijo a The Associated Press que lamentaba la salida de Ruano, y que la fiscalía tiene la "grabación con extracción forense suficiente para que declaren con lugar el antejuicio" contra la magistrada.Angel Pineda, vocero del Organismo Judicial dijo que Ruano solicitó el miércoles una licencia para ausentarse de sus labores, la cual le fue concedida sin especificar por cuanto tiempo.Otto Molina Stalling será juzgado junto a otras 19 personas para enfrentar acusaciones por ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a la farmacéutica Pisa por servicios de diálisis. Según la fiscalía, unas 15 personas fallecieron debido a mala praxis. Agregar a favoritos guatemala

juez

denuncia

magistrada

seguridad