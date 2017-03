El Runrún: Guerra a la delincuencia Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Amalia García. (Archivo) Alejandro Tello anuncia mañana el programa emergente de prevención del delito. No está confirmado, pero el secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos –si no se queda en Oaxaca para el puente- estaría en la ceremonia. El programa contempla acciones de intervención inmediata en las colonias más conflictivas de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, entre otros municipios donde la delincuencia es la máxima autoridad. ﷯



Asunto de todos ﷯

En este programa con el que el gobierno de Tello declara la guerra a la delincuencia participan todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo. Y por supuesto los municipios. Gilberto Breña, de Salud; Gema Mercado, Educación, y Otilio Rivera, de Sedesol, tendrán papeles estelares. Igualmente Judit Guerrero, José Haro y Enrique Flores, presidentes de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe.﷯



Apoyo de la PGR ﷯

Todo indica que en esta guerra contra la delincuencia Zacatecas no estará solo. Presuntamente el gobierno de Enrique Peña le echará una manita. El secretario de Gobernación Miguel Osorio se habría comprometido. Sin embargo, las relaciones siguen frías y distantes. Quien ya confirmó su decisión de jugársela con Zacatecas es el procurador de la República, Raúl Cervantes. Hace días, Raúl Rodríguez, representante de Zacatecas en la Ciudad de México, estuvo en una reunión con el titular de la PGR, con quien tiene una amistad personal de muchos años, y consiguió el compromiso.﷯



Somos México

Alejandro Tello estuvo en Chicago el fin de semana, pero no como gobernador de Zacatecas, sino como embajador de la Confederación Nacional de Gobernadores. En ese club de políticos de primer nivel, encabezado por Graco Ramírez, de Morelos, encomendaron a Tello la misión nada fácil de unificar a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos. La idea es que clubes de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, etcétera, funcionen como clubes o casas de atención a mexicanos sin distingos geográficos.﷯



Visitas importantes ﷯

Este fin de semana fue de visitas importantes. El exgobernador Miguel Alonso vino a su tierra después de más de tres meses de ausencia continua. También piso tierra caxcana la exgobernadora Amalia García. Se reunió en un comedero con su nena, Claudia Sofía Corichi, Javier Calzada y Cruz Cárdenas entre otros. Trascendió que Amalia estaría puesta como calcetín para ser candidata del PRD a la Cámara de Diputados. Y es que la Corichi también buscaría ser candidata, pero al Senado por Movimiento Ciudadano. ﷯



Pinta su raya

Marcos Ibarra pinta su raya y se pone a “sana distancia” de Pedro de León. El coordinador de delegaciones de la Sedatu que maneja Rosario Robles, jura que como funcionario público y como político seguirá caminos institucionales. A Pedro de León lo respeta. Lo reconoce como maestro. Empero no lo seguirá en la búsqueda de candidaturas multipartidistas o independientes. Esto significa que respetará las decisiones y tiempos del PRI. Mientras tanto buscará no contaminar políticamente las acciones que le corresponden en la Sedatu.﷯



Transa a la Virgen ﷯

Sólo eso faltaba. Resulta que nuestros políticos hasta a la mismísima virgen de Guadalupe le toman el pelo. Supuestamente la capilla de Nápoles y el templo de Guadalupe, en el municipio del mismo nombre, se remodelaron y restauraron a conciencia. Como Dios manda. Pero no fue así. Y la cúpula de la capilla está de mírame y no me toques. Y existe el riesgo de que cualquier día de estos les caiga encima a los feligreses guadalupanos.﷯



Millones al clero ﷯

Ante esa emergencia católica, los diputados federales Araceli Guerrero –Guadalupe es cabecera de su distrito- y Benjamín Medrano, integrante de la Comisión de Cultura, buscan recursos para salvar la capilla de Nápoles que es una joya arquitectónica, no del municipio, sino del estado. Y de México. El problema a resolver, además de conseguir una buena cantidad de millones de pesos, es cómo etiquetarlos para que el alcalde Enrique Flores los canalice a bienes del clero.﷯



Mentiras piadosas ﷯

En febrero de 2012, Miguel Alonso y Rafael Flores, gobernador y alcalde de Guadalupe en ese tiempo, supervisaron los trabajos de rehabilitación de la Capilla de Nápoles. Anunciaron que se invertirían 4 millones de pesos a través del Consejo Nacional para la Cultura en un Plan Integral del Conjunto Conventual. Sin embargo, recientemente las autoridades religiosas pidieron auxilio a Enrique Flores porque la cúpula de la capilla, con su recubrimiento original, está en muy malas condiciones físicas.



donrunrun@yahoo.es ﷯Con la lumbre hasta los aparejos, el gobernadoranuncia mañana el programa emergente de prevención del delito. No está confirmado, pero el secretario de Seguridad Pública,–si no se queda en Oaxaca para el puente- estaría en la ceremonia. El programa contempla acciones de intervención inmediata en las colonias más conflictivas de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, entre otros municipios donde la delincuencia es la máxima autoridad. ﷯En este programa con el que el gobierno de Tello declara la guerra a la delincuencia participan todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo. Y por supuesto los municipios., de Salud;, Educación, y, de Sedesol, tendrán papeles estelares. Igualmente, presidentes de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe.﷯Todo indica que en esta guerra contra la delincuencia Zacatecas no estará solo. Presuntamente el gobierno dele echará una manita. El secretario de Gobernaciónse habría comprometido. Sin embargo, las relaciones siguen frías y distantes. Quien ya confirmó su decisión de jugársela con Zacatecas es el procurador de la República,. Hace días,, representante de Zacatecas en la Ciudad de México, estuvo en una reunión con el titular de la PGR, con quien tiene una amistad personal de muchos años, y consiguió el compromiso.﷯estuvo en Chicago el fin de semana, pero no como gobernador de Zacatecas, sino como embajador de la Confederación Nacional de Gobernadores. En ese club de políticos de primer nivel, encabezado por, de Morelos, encomendaron a Tello la misión nada fácil de unificar a los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos. La idea es que clubes de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, etcétera, funcionen como clubes o casas de atención a mexicanos sin distingos geográficos.﷯Este fin de semana fue de visitas importantes. El exgobernador Miguel Alonso vino a su tierra después de más de tres meses de ausencia continua. También piso tierra caxcana la exgobernadora. Se reunió en un comedero con su nena,entre otros. Trascendió queestaría puesta como calcetín para ser candidata del PRD a la Cámara de Diputados. Y es que latambién buscaría ser candidata, pero al Senado por Movimiento Ciudadano. ﷯pinta su raya y se pone a “sana distancia” de. El coordinador de delegaciones de la Sedatu que maneja, jura que como funcionario público y como político seguirá caminos institucionales. A Pedro de León lo respeta. Lo reconoce como maestro. Empero no lo seguirá en la búsqueda de candidaturas multipartidistas o independientes. Esto significa que respetará las decisiones y tiempos del PRI. Mientras tanto buscará no contaminar políticamente las acciones que le corresponden en la Sedatu.﷯Sólo eso faltaba. Resulta que nuestros políticos hasta a la mismísima virgen de Guadalupe le toman el pelo. Supuestamente la capilla de Nápoles y el templo de Guadalupe, en el municipio del mismo nombre, se remodelaron y restauraron a conciencia. Como Dios manda. Pero no fue así. Y la cúpula de la capilla está de mírame y no me toques. Y existe el riesgo de que cualquier día de estos les caiga encima a los feligreses guadalupanos.﷯Ante esa emergencia católica, los diputados federales Araceli Guerrero –Guadalupe es cabecera de su distrito- y, integrante de la Comisión de Cultura, buscan recursos para salvar la capilla de Nápoles que es una joya arquitectónica, no del municipio, sino del estado. Y de México. El problema a resolver, además de conseguir una buena cantidad de millones de pesos, es cómo etiquetarlos para que el alcaldelos canalice a bienes del clero.﷯En febrero de 2012, Miguel Alonso y Rafael Flores, gobernador y alcalde de Guadalupe en ese tiempo, supervisaron los trabajos de rehabilitación de la Capilla de Nápoles. Anunciaron que se invertirían 4 millones de pesos a través del Consejo Nacional para la Cultura en un Plan Integral del Conjunto Conventual. Sin embargo, recientemente las autoridades religiosas pidieron auxilio a Enrique Flores porque la cúpula de la capilla, con su recubrimiento original, está en muy malas condiciones físicas. Agregar a favoritos zacatecas

alejandro tello cristerna

opinión

otilio rivera

fresnillo

guadalupe