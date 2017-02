Guns N´ Roses se mantiene como el líder en giras internacionales El salsero Marc Anthony ocupa el quinto lugar de la clasificación

El salsero neoyorkino, que el mes pasado pasó del octavo al sexto lugar de la lista de giras internacionales de Pollstar, ocupa actualmente la casilla No. 5.



En los tres primeros lugares se encuentran Guns N' Roses, Justin Bieber y Kanye West.



A continuación las 20 giras mundiales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.



1. Guns N' Roses; 5.043.476 dólares por ciudad; 101,18 dólares por boleto.



2. Justin Bieber; 2.399.795 dólares; 78,52 dólares.



3. Kanye West; 1.782.078 dólares; 82,89 dólares.



4. Red Hot Chili Peppers; 1.516.916 dólares; 83,51 dólares.



5. Marc Anthony; 1.506.465 dólares; 123,41 dólares.



6. Elton John; 1.341.193 dólares; 115,48 dólares.



7. The Cure; 910.724 dólares; 62,10 dólares.



8. "The Illusionists"; 903.711 dólares; 68,89 dólares.



9. Stevie Nicks; 903. 403 dólares; 98 dólares.



10. Eric Church; 876.957 dólares; 60,67 dólares.



11. Sia; 821.290 dólares; 78,98 dólares.



12. Trans-Siberian Orchestra; 817.060 dólares; 59,44 dólares.



13. Carrie Underwood; 721,133 dólares; 70,49 dólares.



14. Dolly Parton; 698.484 dólares; 87,07 dólares.



15. Keith Urban / Carrie Underwood; 662.422 dólares; 70,27 dólares.



16. Def Leppard; 656.861 dólares; 63,20 dólares.



17. Andre Rieu; 589.395 dólares; 94,21 dólares.



18. Maxwell / Mary J. Blige; 585.729 dólares; 85,90 dólares.



19. Florida Georgia Line; 568.108 dólares; 46,75 dólares.



20. Simply Red; 469,238 dólares; 60,14 dólares.





