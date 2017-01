Gwyneth Paltrow recomienda huevos vaginales de jade Excélsior

Gwyneth Paltrow no tiene tabúes para hablar de sexo y mucho menos para promocionar productos y juguetes sexuales para supuestamente hacer más placentera la vida de las mujeres, y si en el pasado recomendaba consoladores de oro 24 quilates con un valor de 15 mil dólares, ahora vende huevos de jade para ser introducidos dentro de la vagina.



A través del polémico sitio goop.com, la actriz ganadora del Oscar ahora vende huevos de jade, a 66 dólares, cuyas aparentes bondades para las féminas son ayudar a tener mejores orgasmos, fortalecer los músculos vaginales y balancear las hormonas.



Paltrow incluso sugiere que tras introducirse las piedras la mujer puede dormir con ellas o hasta caminar.



Sin embargo, los ginecólogos coinciden que la terapia sexual propuesta por la ex del cantante de la banda británica de rock Coldplay, Chris Martin, es francamente ridícula y, sobre todo, peligrosa, pues aumenta los riesgos de una infección vaginal y es un fraude, pues no acelera ni sensibiliza ninguna función hormonal.



elpais@imagenzac.com.mx ​CIUDAD DE MÉXICO.-

