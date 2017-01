Gwynne brilla y Barreteros domina a Soles Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El próximo juego será el lunes sobre el Gimnasio Marcelino González. (Cortesía) Barreteros sacó la casta para dominar a los Soles de Mexicali y vencerlos 104-98. Matt Gwynne brilló de principio a fin del encuentro, con 32 puntos y 11 rebotes; y Carl Jones, que entró como revulsivo desde la banca, complementó su aporte con 25 puntos y 7 asistencias.



Soles llegó a Zacatecas con un gran cartel, como segundo equipo en la tabla de posiciones y único que ha logrado derrotar a Fuerza Regia esta temporada. Pero nada de eso importó ante una excelente estrategia táctica y un grupo de jugadores que salieron a morirse en la cancha, con la firme idea de darle una satisfacción a su afición.



Desde el primer periodo Barreteros mostró gran intensidad a ambos lados de la cancha: la estrategia del coach Maurice Riddick mandó a sus jugadores a penetrar constantemente en la pintura, con lo que lograron varios encestes y faltas que los mandaron a la línea de tiros libres. Aunque a momentos la defensa local limitó claramente a Mexicali, los visitantes conectaron una serie de tiros exteriores que les permitieron tomar ventaja 19-22 al concluir los primeros 10 minutos.



Al reanudarse las acciones Brandon Provost dió muestra de por qué fue traído a Zacatecas, en varias jugadas deja atrás a la defensa cachanilla para anotar de colada, o sacar faltas que le permiten anotar desde la línea de libres, e impulsar a Barreteros a darle la vuelta al marcador. Le siguió un gran trabajo de Carl Jones, Checo Escobar (que rescata varios balones) y Matt Gwynne para abrir una ventaja de 10 puntos cuando restan 3 minutos a la primera mitad.



Los visitantes intentaron diferentes estrategias para revertir el dominio zacatecano, pero de la mano de un Carl Jones inspirado se logra mantener controlados a los Soles. Este mismo guardia se despacha con un espectacular tiro de último segundo para poner el marcador 50-38 al medio tiempo.



El conjunto local retomó el juego justo en el nivel en que lo dejó antes del descanso, poniendo gran dinámica para desestabilizar a sus rivales. Destacó el trabajo defensivo que hace la combinación zacatecana de Checo Escobar y Raúl Navarro, mientras Gwynne y Jones siguieron siendo los puntales ofensivos del equipo. Justin Keenan dió la cara para intentar mantener a Soles en el juego, pero su labor no es suficiente para remontar. Barreteros se mantuvo arriba, 73-61, cuando el partido se enfiló al último periodo.



Zacatecas retomó el juego con el enceste de tres triples consecutivos, dos de Gwynne y uno de Marigney, que animaron a la afición hacia el cierre del encuentro. Sin embargo Mexicali no se conformó en ningún momento, aprovecharon el buen juego del largilucho Anthony Pérez para impedir el despegue del conjunto de cantera y plata.



Con menos de dos minutos por jugar, y poca esperanza de sobreponer el buen nivel local, los Soles acudieron a la estrategia de tirar golpes en defensa, para intentar sacar de sus cabales a los jugadores de cantera y plata. De forma increíble salen impunes en varias jugadas, en las que pareciera que los silbantes quieren ayudarles a remontar la diferencia. Para deleite de la afición zacatecana, Paul Marigney y Brandon Provost dieron la cara para mantener la ventaja y llegar a un marcador final 104-98.



Los jugadores más destacados de Zacatecas fueron Matt Gwynne (32 puntos, 11 rebotes), Carl Jones (25 puntos, 7 asistencias) y Brandon Provost (20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Por Soles dieron la cara Justin Keenan (23 puntos, 8 rebotes) y Anthony Pérez (28 puntos, 3 rebotes).



El próximo lunes los equipos volverán a verse las caras en la duela del Marcelino González en partido en que Barreteros buscará repetirle la dosis al conjunto cachanilla para montar racha ganadora y ascender en la tabla de posiciones.



redaccion@imagenzac.com.mx En la noche del debut de Brandon Provost como refuerzo y Maurice Riddick como entrenador,sacó la casta para dominar a losy vencerlos 104-98. Matt Gwynne brilló de principio a fin del encuentro, con 32 puntos y 11 rebotes; y Carl Jones, que entró como revulsivo desde la banca, complementó su aporte con 25 puntos y 7 asistencias.Soles llegó a Zacatecas con un gran cartel, como segundo equipo en la tabla de posiciones y único que ha logrado derrotar a Fuerza Regia esta temporada. Pero nada de eso importó ante una excelente estrategia táctica y un grupo de jugadores que salieron a morirse en la cancha, con la firme idea de darle una satisfacción a su afición.Desde el primer periodo Barreteros mostró gran intensidad a ambos lados de la cancha: la estrategia del coach Maurice Riddick mandó a sus jugadores a penetrar constantemente en la pintura, con lo que lograron varios encestes y faltas que los mandaron a la línea de tiros libres. Aunque a momentos la defensa local limitó claramente a Mexicali, los visitantes conectaron una serie de tiros exteriores que les permitieron tomar ventaja 19-22 al concluir los primeros 10 minutos.Al reanudarse las acciones Brandon Provost dió muestra de por qué fue traído a Zacatecas, en varias jugadas deja atrás a la defensa cachanilla para anotar de colada, o sacar faltas que le permiten anotar desde la línea de libres, e impulsar a Barreteros a darle la vuelta al marcador. Le siguió un gran trabajo de Carl Jones, Checo Escobar (que rescata varios balones) y Matt Gwynne para abrir una ventaja de 10 puntos cuando restan 3 minutos a la primera mitad.Los visitantes intentaron diferentes estrategias para revertir el dominio zacatecano, pero de la mano de un Carl Jones inspirado se logra mantener controlados a los Soles. Este mismo guardia se despacha con un espectacular tiro de último segundo para poner el marcador 50-38 al medio tiempo.El conjunto local retomó el juego justo en el nivel en que lo dejó antes del descanso, poniendo gran dinámica para desestabilizar a sus rivales. Destacó el trabajo defensivo que hace la combinación zacatecana de Checo Escobar y Raúl Navarro, mientras Gwynne y Jones siguieron siendo los puntales ofensivos del equipo. Justin Keenan dió la cara para intentar mantener a Soles en el juego, pero su labor no es suficiente para remontar. Barreteros se mantuvo arriba, 73-61, cuando el partido se enfiló al último periodo.Zacatecas retomó el juego con el enceste de tres triples consecutivos, dos de Gwynne y uno de Marigney, que animaron a la afición hacia el cierre del encuentro. Sin embargo Mexicali no se conformó en ningún momento, aprovecharon el buen juego del largilucho Anthony Pérez para impedir el despegue del conjunto de cantera y plata.Con menos de dos minutos por jugar, y poca esperanza de sobreponer el buen nivel local, los Soles acudieron a la estrategia de tirar golpes en defensa, para intentar sacar de sus cabales a los jugadores de cantera y plata. De forma increíble salen impunes en varias jugadas, en las que pareciera que los silbantes quieren ayudarles a remontar la diferencia. Para deleite de la afición zacatecana, Paul Marigney y Brandon Provost dieron la cara para mantener la ventaja y llegar a un marcador final 104-98.Los jugadores más destacados de Zacatecas fueron Matt Gwynne (32 puntos, 11 rebotes), Carl Jones (25 puntos, 7 asistencias) y Brandon Provost (20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Por Soles dieron la cara Justin Keenan (23 puntos, 8 rebotes) y Anthony Pérez (28 puntos, 3 rebotes).El próximo lunes los equipos volverán a verse las caras en la duela del Marcelino González en partido en que Barreteros buscará repetirle la dosis al conjunto cachanilla para montar racha ganadora y ascender en la tabla de posiciones. Agregar a favoritos deportes

lnbp

barreteros de zacatecas

básquetbol