Habrá cambios en el gabinete de Río Grande

Julio César Ramírez López, presidente municipal, informó que “como se ha señalado en varias ocasiones de que todo funcionario que no haya cumplido con las expectativas de este gobierno tendría que irse o cambiarse, y creo que, si habrá cambios por lo que las personas que han funcionado se van a quedar otras personas desafortunadamente se tienen que ir”.



Destacó que “lo que queremos es que a Río Grande le vaya bien, yo sí quiero hacer el llamado por este medio a los funcionarios que trabajen de otra manera, por eso los exhorto a que trabajen de manera diferente ya que es la única manera que podemos sacar adelante nuestro municipio”.



Detalló que se está analizando en qué áreas se harán dichos cambios: “Aproximadamente serán unos tres cambios los que vienen en lo que es el primer nivel; pero esto se estará dando en los próximos días y lo estaremos dando a conocer”.



Agregó que posiblemente también se realicen cambios en los funcionarios de segundo nivel, ya que “todo lo que está funcionando se queda y lo que no se tiene que ir”.



Asimismo, y con referencia a los problemas que se suscitaron con el director de seguridad pública Gaspar Monroy, el alcalde señaló que “muy probablemente sea uno de los cambios, ya que se ha visto algunas cosas que han funcionado y otras que no”.



Externó que estas acciones no representan nada personal con ningún funcionario público y lo único que se quiere es mejorar la función pública.



Finalmente agregó que se siente muy contento con el trabajo de algunos funcionarios; tal es el caso del tesorero municipal, de los encargados de obras públicas, del área de deportes, de cultura y de la secretaría particular en donde realmente, dijo, “somos un equipo que está trabajando para que a Río Grande le vaya bien”.





