Habrá dinero para strippers en la UAZ otra vez 

Mientras tanto, la UAZ está retrasada en pagos. Celebra Guzmán que ya no deben el ISR ante a Hacienda, pero del 2015. Festejan que ya pagaron la prima de antigüedad, pero la de octubre.



Pese a estas dificultades académicas, el rector se comprometió por escrito a dar recursos para las carteras del SPAUAZ, 960 mil pesos para el Día del Maestro y 472 mil 500 pesos para el 10 de Mayo. El año pasado, esta fecha se celebró con strippers, lo que generó la indignación de académicas como Diana Arauz. Así que este año, si así lo desean, podrán repetir el show.



Preocupado

Pedro de León parece muy, pero muy preocupado para que la areolínea Interjet no deje el estado. El exprecandidato a gobernador insiste en que se debe hacer algo para no perder el servicio.



Convenenciero

A Fernando Galván se le critica por muchas cosas en Río Grande. De lo último que hizo este hombre fue que ha gestionado obras, no para atender la necesidad de la gente, sino porque le favorecían directamente a él y su familia. Dicen que incluso una obra de pavimentación terminó justo apenas en la vivienda de uno de sus familiares. Y ya no le importó que se extendieran los trabajos.

Repite la historia

Los del equipo de Fernando Uc Jacobo criticaron mucho a Pepe Pasteles por el planteamiento de rentar los tapancos en la feria de Jerez. Ahora es el mismo alcalde el que propone hacerlo. ¿Cuándo habrá cambiado de opinón?



Nervioso

Pedro Argomaniz, de Estudios Legislativos, está muy nervioso, pues presidente que lo podrían remover de su puesto. Además, su desempeño ha sido mediocre, y criticado por varios diputados que han pasado por el Congreso local, como Rafael Flores.



