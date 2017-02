Habrá nueva terna para elegir al titular de la policía de Río Grande Francisco Monsivais

El alcalde Julio César Ramírez López informó que ya se tienen a las tres personas que habrán de participar en la terna de elección del nuevo director de seguridad pública.



Explicó que solamente están a la espera que todos cuenten con su examen de confianza, para así no cometer el mismo error que con el anterior.



Agregó que la salida del exdirector de seguridad pública, Gaspar Monroy Romero, se debió a que no contaba con la certificación requerida al no presentar su examen de confianza, tal y como lo estipula el reglamento del consejo de seguridad pública en el estado.



Adelantó que el municipio será beneficiado con un recurso de 10 millones de pesos a través del programa de Fortalecimiento para la Seguridad el cual para poder asesar al programa se requiere que el director de seguridad pública este certificado.



RÍO GRANDE.- Durante los próximos días el presidente municipal estará presentando ante el pleno del cabildo la terna para la designación del nuevo director de seguridad pública.

