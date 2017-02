Hace falta cultura vial: Rivera Villa Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Entre los accidentes resalta el deceso de un joven que fue atropellado mientras iba en su bicicleta. (David Castañeda)



“Evidentemente es algo donde debemos incidir; la gente, peatones y conductores debemos respetar la norma, para que en ese sentido, tengamos un Zacatecas mejor”, dijo.



Destacó que las muertes por accidentes viales es un tema lamentable: “No lo digo como funcionario, lo digo como padre de familia”, por lo que exhortó a la ciudadanía a que no conduzcan bajo los influjos del alcohol y otras drogas.



“Insisto, es un tema de cultura y la cultura inicia desde la propia familia con los valores”, expresó.



Aseveró que los llamados que hacen las distintas dependencias de gobierno, con el fin de buscar el bienestar de la ciudadanía, también se debe de fortalecer desde los hogares.



Detalló que el alcoholímetro es un tema en la prevención de accidentes; “el alcoholímetro no solo la vida del conductor, también es del que viene enfrente, porque qué culpa tiene él que no viene conduciendo bajo los efectos de la bebida de encontrarse a alguien que si lo hace y maneja de forma irresponsable”.



Mencionó que en los últimos 10 años se han registrado cerca de dos mil muertes y más de 13 mil heridos a causa de los accidentes viales.



Las cifras de febrero

En el presente mes se han registrado por lo menos 73 accidentes viales con 49 lesionados en el estado, de los cuales la mayoría fueron ocasionados por conducir a exceso de velocidad y la falta de prudencia de los conductores.



De dichos siniestros nueve tuvieron consecuencias fatales al dejar un saldo de 12 personas sin vida, incluyendo un bebé de 8 meses y su hermana de 3 años, quienes fallecieron en la volcadura de un tráiler el pasado miércoles en Sombrerete, en el cual sus padres resultaron lesionados.



Asimismo varias personas han sido atropelladas por vehículos. Dos, no lograron sobrevivir, entre ellas un joven de 14 años que fue embestido por una camioneta cuando se trasladaba en su bicicleta el día de ayer en Jerez.



Uno de los accidentes más lamentables fue el ocurrido el 4 de febrero sobre el bulevar López Portillo de la capital, cuando tres enfermeros perdieron la vida y una más quedó lesionada al volcar el automóvil en el que se trasladaban.





capital@imagenzac.com.mx En Zacatecas hace falta cultura y educación vial, expresó Miguel Rivera Villa, titular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del estado.“Evidentemente es algo donde debemos incidir; la gente, peatones y conductores debemos respetar la norma, para que en ese sentido, tengamos un Zacatecas mejor”, dijo.Destacó que las muertes por accidentes viales es un tema lamentable: “No lo digo como funcionario, lo digo como padre de familia”, por lo que exhortó a la ciudadanía a que no conduzcan bajo los influjos del alcohol y otras drogas.“Insisto, es un tema de cultura y la cultura inicia desde la propia familia con los valores”, expresó.Aseveró que los llamados que hacen las distintas dependencias de gobierno, con el fin de buscar el bienestar de la ciudadanía, también se debe de fortalecer desde los hogares.Detalló que el alcoholímetro es un tema en la prevención de accidentes; “el alcoholímetro no solo la vida del conductor, también es del que viene enfrente, porque qué culpa tiene él que no viene conduciendo bajo los efectos de la bebida de encontrarse a alguien que si lo hace y maneja de forma irresponsable”.Mencionó que en los últimos 10 años se han registrado cerca de dos mil muertes y más de 13 mil heridos a causa de los accidentes viales.En el presente mes se han registrado por lo menos 73 accidentes viales con 49 lesionados en el estado, de los cuales la mayoría fueron ocasionados por conducir a exceso de velocidad y la falta de prudencia de los conductores.De dichos siniestros nueve tuvieron consecuencias fatales al dejar un saldo de 12 personas sin vida, incluyendo un bebé de 8 meses y su hermana de 3 años, quienes fallecieron en la volcadura de un tráiler el pasado miércoles en Sombrerete, en el cual sus padres resultaron lesionados.Asimismo varias personas han sido atropelladas por vehículos. Dos, no lograron sobrevivir, entre ellas un joven de 14 años que fue embestido por una camioneta cuando se trasladaba en su bicicleta el día de ayer en Jerez.Uno de los accidentes más lamentables fue el ocurrido el 4 de febrero sobre el bulevar López Portillo de la capital, cuando tres enfermeros perdieron la vida y una más quedó lesionada al volcar el automóvil en el que se trasladaban. Agregar a favoritos cultura vial

miguel rivera villa

accidentes viales

operativo alcoholímetro