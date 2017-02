Hace falta sanción para actos de corrupción: aspirante a Fiscal Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Reyna Ángulo Valenzuela adelantó que México carece de funcionarios comprometidos con sus cargos, pues buscan enriquecimiento y no servicio para con la sociedad



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



La ciudadana que desea fungir como fiscal rememoró que ha estado ‘ocho años dentro de la procuración de Justicia de Sonora, y estuve en la creación de la Fiscalía’ del mismo estado; añadió que sus investigaciones y actividad profesional la han obligado a conocer el mundo de la corrupción y sus más diversas modalidades en la esfera pública.

Conozco los sistemas corruptores y las formas de operar. (Los pilares) que permiten que haya corrupción en México (son diversos). En el caso de Sonora, a grandes rasgos, es un desfalco por más de (30 mil millones de pesos, tan solo lo registrado bajo la administración de Guillermo Padrés Elías): efectos que (menguan) a las secretarías estatales”.

Ángulo Valenzuela dijo que Sonora ha sido socavado en sus rubros públicos por los mismos entes que lo presiden: ‘poseen la ideología de que se enriquecerán y no que servirán al pueblo. Los que se quieran enriquecer’ como funcionarios ‘no tienen nada que hacer’ al servicio del Estado, mucho menos al servicio de la ciudadanía, sin importar la entidad.

Los sistemas corruptivos son una cadena generada por, (en promedio), dos a cuatro personas, las cuales (derraman) sus efectos hacia las jerarquías inferiores. (Hoy día) Sonora está en la ruina; las Secretarías más importantes han sido dañadas, y los (violadores de la ley) no se han medido en sus acciones”, las cuales quedan impunes las más de las veces.

Hace falta verdaderos programas de ‘prevención, de erradicación y de sanción. Esta Fiscalía Nacional tiene una tarea importante y complicada. No sólo hay que castigar lo ya conocido, sino anticiparse’ a nuevas maniobras. ‘Necesitamos servidores públicos de convicción, la erradicación de los actos, y la prevención constante en los tres niveles de gobierno.

Además de sanciones más severos (y tangibles). Esos serían los puntos claros: verdadera mano dura, y deberíamos ser un ejemplo para los demás, mostrar que sí se castiga lo que debe ser castigado”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- “Lo que les hace falta a los entes corruptores de este país es una verdadera sanción” que no deje duda alguna de que la Ley nacional es cumplida cabalmente, además de que ninguna figura pública, independientemente de su jerarquía social, viole la Constitución, aseveró la aspirante a Fiscal Anticorrupción, Reyna Ángulo Valenzuela.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.La ciudadana que desea fungir como fiscal rememoró que ha estado ‘ocho años dentro de la procuración de Justicia de Sonora, y estuve en la creación de la Fiscalía’ del mismo estado; añadió que sus investigaciones y actividad profesional la han obligado a conocer el mundo de la corrupción y sus más diversas modalidades en la esfera pública.Ángulo Valenzuela dijo que Sonora ha sido socavado en sus rubros públicos por los mismos entes que lo presiden: ‘poseen la ideología de que se enriquecerán y no que servirán al pueblo. Los que se quieran enriquecer’ como funcionarios ‘no tienen nada que hacer’ al servicio del Estado, mucho menos al servicio de la ciudadanía, sin importar la entidad.Hace falta verdaderos programas de ‘prevención, de erradicación y de sanción. Esta Fiscalía Nacional tiene una tarea importante y complicada. No sólo hay que castigar lo ya conocido, sino anticiparse’ a nuevas maniobras. ‘Necesitamos servidores públicos de convicción, la erradicación de los actos, y la prevención constante en los tres niveles de gobierno. Agregar a favoritos méxico

sansión

corrupción

fiscal