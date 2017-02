Hacen llamado a realizar protesta "Un día sin inmigrantes" AP

Las protestas conocidas como "Un día sin inmigrantes" tienen la meta de mostrar cuán importantes son los inmigrantes para el estilo de vida y la economía estadounidense. Ocurrirán en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump en cuestión migratoria.



El mandatario republicano ha prometido aumentar las deportaciones de inmigrantes que viven en el país de manera ilegal, construir un muro en la frontera con México y restringir el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de ciertos países con población mayormente musulmana. Trump ha dicho que el desempleo se debe a la inmigración.



Se está planificando realizar "Un día sin inmigrantes" en ciudades como Filadelfia, Washington, Boston y Austin.



Algunas empresas e instituciones comenzaron a expresar solidaridad el miércoles con los inmigrantes. John Andrade, un restaurantero de Washington, dijo que cerraría sus negocios el jueves. El inmigrante mexicano David Suro, dueño de Tequilas Restaurant, en Filadelfia, dijo que también participaría.



El Museo Davis, en el Wellesley College de Massachusetts, indicó que removería o cubriría todas las obras hechas o entregadas por inmigrantes hasta el 21 de febrero.



En Nuevo México, el estado con el mayor porcentaje de residentes hispanos en la nación, a las autoridades escolares les preocupa que cientos de estudiantes puedan quedarse en su casa el jueves.



"Respetuosamente les solicitamos a todos los padres que se percaten de que los estudiantes necesitan estar en clase todos los días para beneficiarse de la educación que tienen garantizada y evitar retrasarse en la escuela y en la vida", escribieron los directores del sistema de Escuelas Públicas de Albuquerque en una carta a los padres.



Los alumnos que participen en la protesta tendrán una ausencia injustificada, advirtieron las autoridades escolares locales.



Los organizadores en Filadelfia dicen que esperan que cientos de trabajadores y sus familiares acaten el llamado. Dicen que las protestas también demostrarán el efecto potencial de las redadas de inmigrantes que ha habido en la ciudad.



"Nuestra meta es resaltar la necesidad de que Filadelfia amplíe las políticas que detienen la criminalización de comunidades de color", dijo Erika Almirón, directora ejecutiva de Juntos, una organización sin fines de lucro que trabaja con inmigrantes hispanos. "¿Qué pasaría si las redadas masivas se concretaran? ¿Cuál sería la apariencia de la ciudad?"



Almirón agregó que, si bien no ha habido un repunte de redadas migratorias en la ciudad, los residentes están preocupados por esa posibilidad.



El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, es uno de los gobernantes de varias ciudades del país que han prometido mantener el estatus de "santuario" y se han rehusado a ayudar a las autoridades federales con las deportaciones.



Muchas personas que no vayan a trabajar el jueves no percibirán remuneración, pero en las redes sociales se exhorta a la gente a participar en las protestas con el argumento de que la causa vale la pena.



